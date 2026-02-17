Luís Castro no espera sanción al Levante por el botellazo: "Está claro por qué se generó todo"
El entrenador del Levante, Luíz Castro, no espera una sanción para el club tras el incidente con Eray Cömert, ya que considera que hubo una provocación previa al lanzamiento de la botella
El entrenador del Levante, Luíz Castro, dijo que no espera que se sancione al Levante por el botellazo que recibió el jugador del Valencia Eray Cömert al acabar el derbi del domingo porque hubo una situación previa.
"No voy a hablar mas de eso, pero no veo una sanción para el club, no lo pienso, porque todos han visto lo que han pasado", señaló este martes en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Villarreal. "Todos en el estadio miraron lo que ha pasado, está muy claro por qué se ha generado tanta confusión", afirmó el luso.
Al acabar el encuentro, y tras haberse impuesto el Valencia por 0-2, Cömert se quitó su camiseta, la puso sobre uno de los banderines de córner y se dirigió a la zona de aficionados visitantes ondeándola, una situación que enfadó a los jugadores locales y que provocó varios empujones entre los futbolistas de ambos equipos. Al retirarse el suizo al vestuario, le lanzaron varios objetos entre ellos una botella de agua que le impactó en el cuerpo.
