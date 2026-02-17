Valencia Basket renueva a Luis Arbalejo hasta 2030

Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo para ampliar el contrato de Luis Arbalejo como director deportivo del equipo masculino taronja dos años más, hasta 2030. Desde su llegada, Luis ha sido pieza clave de un proyecto que sigue creciendo, y de su mano, está modernizando una estructura que se encuentra en constante evolución.

Más allá de su trabajo confeccionando la plantilla, el director deportivo lidera una de las áreas que mejor representa el proceso de digitalización del Club, el Área de Scouting y Análisis de Datos taronja.

Nacido en Pontevedra en 1982, Luis Arbalejo se incorporó a Valencia Basket tras ejercer como Scout Consultant de la franquicia NBA Utah Jazz y director deportivo del Lucentum Alicante, acumulando previamente una extensa trayectoria dentro del baloncesto nacional pasando por clubes como Baloncesto Torrelodones o CAI Zaragoza. Tras llegar al proyecto taronja en 2023, el director deportivo amplía ahora su vinculación hasta 2030, alcanzando pues la que sería su séptima temporada en el Club.