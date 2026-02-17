Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen machista BenicàssimAvisos vientoJueza de la danaSoles Guía RepsolRorcual Club NáuticoCopa del Rey Roig ArenaFin temporal vientoRoig Arena velada MMA
instagramlinkedin

Valencia Basket renueva a Luis Arbalejo hasta 2030

Con experiencia en la NBA y en el baloncesto nacional, Luis Arbalejo, director deportivo de Valencia Basket, continúa su labor en el club con el objetivo de seguir modernizando la estructura deportiva hasta el año 2030.

Luis Arbalejo

Luis Arbalejo / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo para ampliar el contrato de Luis Arbalejo como director deportivo del equipo masculino taronja dos años más, hasta 2030. Desde su llegada, Luis ha sido pieza clave de un proyecto que sigue creciendo, y de su mano, está modernizando una estructura que se encuentra en constante evolución.

Más allá de su trabajo confeccionando la plantilla, el director deportivo lidera una de las áreas que mejor representa el proceso de digitalización del Club, el Área de Scouting y Análisis de Datos taronja.

Noticias relacionadas

Nacido en Pontevedra en 1982, Luis Arbalejo se incorporó a Valencia Basket tras ejercer como Scout Consultant de la franquicia NBA Utah Jazz y director deportivo del Lucentum Alicante, acumulando previamente una extensa trayectoria dentro del baloncesto nacional pasando por clubes como Baloncesto Torrelodones o CAI Zaragoza. Tras llegar al proyecto taronja en 2023, el director deportivo amplía ahora su vinculación hasta 2030, alcanzando pues la que sería su séptima temporada en el Club.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La 'actitud negativa' de los visitantes desata el caos en la obra interactiva 'El mundo del cambio irreversible' del Centro Hortensia Herrero
  2. El Roig Arena acoge la velada de MMA liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo: entradas a la venta
  3. Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas
  4. La jueza de la dana acepta investigar un grupo de mensajería entre Pradas, Argüeso y Cuenca
  5. Vizcaíno Casas, el escritor olvidado que vendía millones de libros: “Mi padre volverá a ser leído cuando España deje de hablar de Franco”
  6. Runrún en el PPCV ante un posible 'dedazo' de Génova a Llorca sin congreso
  7. Embalse de Algar: La presa del Palancia medio
  8. Imágenes de la tangana final del derbi Levante UD - Valencia CF

Cerca de cien autores de todo el mundo se darán cita en el "universo pop" del Salón del Cómic de València

Cerca de cien autores de todo el mundo se darán cita en el "universo pop" del Salón del Cómic de València

Dónde aparcar en el Roig Arena y cómo llegar a la Copa del Rey de baloncesto

Dónde aparcar en el Roig Arena y cómo llegar a la Copa del Rey de baloncesto

Nuevos drones con IA en Paterna: así refuerza la Policía Local la seguridad ciudadana y el cuidado del entorno natural

Nuevos drones con IA en Paterna: así refuerza la Policía Local la seguridad ciudadana y el cuidado del entorno natural

The Beatles 'resucitan' en La Rambleta con el fenómeno Abbey Road

The Beatles 'resucitan' en La Rambleta con el fenómeno Abbey Road

Los trabajadores de Aemet protestan por la falta de personal: “Al final, el servicio va a caer”

Los trabajadores de Aemet protestan por la falta de personal: “Al final, el servicio va a caer”

DocsValencia reivindica la no ficción como "apuesta radical" en la gráfica su décimo aniversario

DocsValencia reivindica la no ficción como "apuesta radical" en la gráfica su décimo aniversario

Compromís sí pacta su ausencia en el acto por la Constitución

Compromís sí pacta su ausencia en el acto por la Constitución

Capella de Ministrers rinde homenaje a San Francisco de Asís en el 800 aniversario de su muerte

Capella de Ministrers rinde homenaje a San Francisco de Asís en el 800 aniversario de su muerte
Tracking Pixel Contents