El Valencia Basket rescinde el contrato de una jugadora de la primera plantilla

El Valencia Basket ha anunciado una importante baja definitiva en la plantilla del primer equipo. La base montenegrina Marija Lekovic y el club taronja han rescindido el contrato de la jugadora, que finalizaba esta temporada, tras llegar a un acuerdo entre ambas partes, según confirmó el Valencia Basket en un comunicado.

Lekovic, de 22 años, llegó al Valencia Basket el pasado verano después de su salida del Perfumerías Avenida para reforzar un puesto de base que completaban Leticia Romero y Cristina Ouviña. La jugadora militó Perfumerías Avenida, donde completó la recta final de la pasada campaña, después de haber vestido la camiseta de Fenerbahce, con el que levantó el título de la EuroLeague Women en la temporada 2023-24.

Treinta partidos como taronja

La exterior, que ha disputado un total de treinta partidos repartidos entre la Supercopa LF Endesa, la Liga Femenina Endesa y la Euroliga, asumió el papel de segunda base por detrás de Romero hasta la reincorporación de Ouviña y la llegada a finales de diciembre de Yvonne Anderson, lo que redujo sus minutos.

En la liga, Lekovic promedió un total de 13 minutos por partido en los que anotó 4,2 puntos, 1,6 asistencias y 2,8 créditos de valoración. En competición europea alcanzó los 10,5 minutos por encuentro con 2,7 puntos, 2,1 asistencias y 2,5 de valoración.

Decisión del club

La jugadora no ha cumplido con las expectativas que el club tenía en ellas y su rendimiento ha estado por debajo de lo que se esperaba de una jugadora de su calidad. Ello ha llevado al área técnica dirigida por Esteban Albert, junto al entrenador Rubén Burgos, a la decisión de que no acabe la temporada con el equipo y por tanto, llegar a un acuerdo con ella. La salida de Lekovic abre la puertas a un posible refuerzo exterior para las taronja de cara a la recta decisiva de la temporada con la Copa de la Reina y la Liga F Endesa como grandes objetivos tras consumarse la eliminación de la Euroliga.

El Valencia Basket agradeció en su comunicado "la profesionalidad y el esfuerzo de Lekovic" durante su etapa como 'taronja', además de desearle "lo mejor" en su futuro tanto dentro como fuera de las pistas.