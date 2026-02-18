LaLiga amplía su informe e incluye la celebración de Eray Cömert tras el derbi
LaLiga ha añadido detalles sobre la celebración de Eray Cömert, que generó tensión con el Levante, incluyendo la intervención policial para calmar los ánimos
A.C.
LaLiga ha ampliado este miércoles su informe remitido el pasado martes al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia y ha incluido el episodio en el que el valencianista Eray Cömert provoca, durante su celebración del triunfo en el derbi ante el Levante (0-2), “una situación de tensión” con jugadores y aficionados locales.
En su primera versión del informe, LaLiga no había referido el episodio en el que el valencianista Cömert, al acabar el partido, cogió el banderín del córner, colgó su camiseta y lo enarboló por el Ciutat de València, un gesto que no sentó bien al equipo levantinista y que provocó una tangana sobre el césped en la que participaron jugadores y técnicos de ambos equipos.
En su nueva versión, LaLiga ha explicado que este gesto provocó “una situación de tensión con miembros del cuerpo técnico, jugadores y aficionados locales, siendo necesaria la intervención de la Policía Nacional y de los vigilantes de seguridad para restablecer la calma”.
LaLiga ha precisado que estos hechos son anteriores al lanzamiento de botellas por "aficionados locales ubicados en las cercanías de la zona de grada visitante". Minutos después una botella lanzada desde otra del estadio impactó en el defensa del Valencia Eray Cömert cuando éste se dirigía al túnel de vestuarios.
En cuanto a los insultos a Pepelu, LaLiga ya informó en su primera versión del informe de que en siete ocasiones, algunas antes del inicio del encuentro, se cantó 'Pepelu es una rata', un lema que según recoge se lanzó principalmente desde dos sectores pero que se coreó desde otras partes de la grada.
