Llega otro examen de fe en el Ciutat de València

Recuperar la ilusión donde —casi— todo se echó a perder. La derrota en el derbi dejó al descubierto unos descosidos que parecían estar parcheados. El Levante UD cayó de forma dolorosa en la verdadera final, a todo o nada, contra el Valencia. Que fuera en el Ciutat desmoronó, todavía más si cabe, la moral de una afición totalmente entregada. Pero ese mismo escenario hoy miércoles puede devolver la fe. Porque el conjunto granota recibe al Villarreal CF con la obligación de levantarse del último golpe. Con la urgencia de reencontrarse con la victoria y recortar a cuatro los puntos que le separan de la salvación.

«Hemos pasado página», aseguró Luis Castro en la rueda de prensa previa al choque. El siguiente capítulo tiene como título: Villarreal. Y no será de fácil lectura. El submarino amarillo arriba a la capital del Turia como tercero en la clasificación. Pero no está para concesiones, con el objetivo de Europa entre ceja y ceja. Además, juega con otra baza. La de Marcelino, quien desde 2015 no ha perdido ningún partido contra el Levante UD. «Nos va a dar trabajo el Villarreal, pero tiene debilidades. Hay que ser colectivos al máximo», sostuvo el técnico portugués.

Tres partidos en una semana

El partido contra el conjunto castellonense de esta tarde es el relleno del sándwich entre el derbi ante el Valencia CF y la visita al FC Barcelona, que es el próximo compromiso del Levante.

Un calendario comprimido que vino motivado por el aplazamiento debido a una alerta roja del enfrentamiento contra el Villarreal, correspondiente a la decimosexta jornada, que se iba a disputar en el mes de diciembre. Un escenario que en una situación cómoda en la clasificación permitiría medir cargas, pero que en la realidad que atraviesa el Levante no posibilita dejar esfuerzos en el tintero. «!Vamos a jugar dos días después. Hay jugadores más cansados, es normal. Estoy seguro de que sacaremos el mejor once para el partido», aseveró Luis Castro.

Ausencias inoportunas

El técnico luso no podrá contar con Kervin Arriaga, que fue expulsado por doble amarilla al protestar una decisión arbitral de Ortiz Arias. Pero no será la única baja en el centro del campo. El derbi dejó también la mala noticia de la lesión de Pablo Martínez, tras una dura entrada en la que Guido Rodríguez ni si quiera vio tarjeta amarilla. El capitán del Levante estará en el dique seco aproximadamente un mes y medio. Mientras tanto, se espera que Ugo Raghouber, ausente en el último partido, reaparezca en escena en los próximos días. «Ugo ha entrenado hoy por primera vez y veremos las sensaciones que tiene. Unai se ha resentido un poco de la rodilla, pero es por el aumento de las cargas», detalló.

La situación de Etta Eyong también refleja el momento irregular del equipo. Desde su regreso de la Copa África, el delantero no ha vuelto a ser el mismo. Su nivel ha bajado y, por ende, su protagonismo sobre el verde.

Su último gol con la casaca azulgrana data del 26 de octubre, en el empate 1-1 ante el RCD Mallorca. Una racha de once partidos consecutivos sin ver puerta que podría poner fin, precisamente, frente a su exequipo. Qué mejor forma para reivindicarse, recuperar sensaciones y demostrar que puede volver a ser diferencial en el tramo más decisivo de la temporada.

Bajas en el Submarino

El Villarreal CF visita el Ciutat este miércoles con la intención de lograr una victoria importante que les permita hacerse con la tercera plaza de la clasificación en solitario. En estos momentos el Real Madrid lidera LaLiga, seguido por el Barça y con los de Marcelino empatados a puntos con el Atlético de Madrid, ambos con cuatro puntos de ventaja respecto a un Betis que viene lanzado.

Para el choque son varias las ausencias que tendrá el conjunto amarillo, ya que no podrán ser de la partida Logan Costa, Pau Cabanes y Juan Foyth. También es baja segura Gerard Moreno, tal como confirmó Marcelino. Los jugadores griposos se han recuperado, mientras que Kambwala y Alfon son baja también para esta jornada.