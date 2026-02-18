Oriol Cardona, la gran esperanza en los Juegos a quien ha preparado Kilian Jornet: "Lo he apostado todo por estar aquí”

Oriol Cardona (Banyoles, 1994) afronta la cita de Milán-Cortina 2026 como una de las principales esperanzas españolas en el estreno olímpico del esquí de montaña. Compite este jueves en sprint y el sábado en relevo mixto (junto a Ana Alonso) tras firmar un ciclo de resultados que lo sitúan en la primera línea internacional: campeón del mundo de sprint en Morgins 2025, plata mundial en relevo mixto —resultado que además dio a España el billete olímpico— y un inicio de temporada con victoria en la Copa del Mundo de Courchevel que le ha reforzado la confianza. Ningún deportista español ha ganado una medalla de oro desde que lo hiciera Francisco Fernández Ochoa en los Juegos de Sapporo de 1972 en esquí alpino.

Cardona, ante su debut, apunta que lleva "años trabajando para esto. Desde que se anunció que el esquí de montaña sería olímpico, enfocamos el trabajo a estas pruebas y son disciplinas en las que rindo muy bien. Tengo muchas ganas de competir y ver qué se puede hacer allí. Nunca he ido a unos Juegos y no sé cómo será ni qué repercusión tendrá. Quizá ese desconocimiento sea la mayor clave para correr sin presión y conseguir el mejor resultado".

El deportista reconoce que está ante el gran reto de su carrera. "Nunca he estado en unos Juegos y no sé qué dimensión tendrá todo. Espero que no me afecte durante la carrera, pero es el objetivo más grande que he tenido hasta ahora y en el que más me he dejado la piel. Lo he apostado todo por estar aquí", dice. Por tanto, hay un grado de presión con el que competir. "La presión existe: cuanto más te preparas y más apuestas por algo, si sale mal, el golpe es mayor. Pero confío en mí, en el entrenamiento y en el trabajo hecho durante todo este tiempo. Aunque a día de hoy ya ha valido la pena, cuando llegue el momento de competir, se verá", anuncia.

Oriol Cardona inició la temporada ganando en Courchevel. En esa Copa del Mundo ya se midieron prácticamente los mismos que competirán en Milán-Cortina. "En Courchevel estaba prácticamente todo el mundo, no faltó nadie, como ocurrió en las primeras carreras de la temporada en América. Creo que no habrá grandes sorpresas, porque los que estaban fuertes el año pasado siguen delante, y aunque ha aparecido algún rival nuevo al que habrá que vigilar en los Juegos, lo tenemos presente".