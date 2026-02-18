El triple reto de Pedro Martínez en la Copa del Rey

El técnico de Valencia Basket, Pedro Martínez, afronta un triple reto con su equipo en la Copa del Rey de baloncesto, competición que arranca este jueves con el enfrentamiento de cuartos de final ante el Joventut. Por un lado, el técnico catalán solo ha ganado el 17,6% de los partidos disputados en el torneo del KO, siendo el único trofeo nacional que se le resiste. Por otro, el conjunto anfitrión de la competición solo la ha ganado en una ocasión en los últimos treinta años.

Y es que la Copa del Rey no ha sido, históricamente, territorio amable para Pedro Martínez. El técnico catalán, uno de los entrenadores más respetados del baloncesto español por su trayectoria y capacidad para construir equipos competitivos, presenta un balance discreto en las fases finales del torneo del KO. En total, Martínez ha dirigido 17 partidos de Copa del Rey, con un registro de 3 victorias y 14 derrotas, lo que arroja un 17,6% de triunfos. Un dato que contrasta con su prestigio en la Liga Endesa y que evidencia la dificultad de trasladar el rendimiento liguero a un formato de eliminación directa donde cada error se paga caro.

A lo largo de su carrera, el técnico ha alcanzado la Copa con distintos proyectos: desde TDK Manresa en sus primeras experiencias, pasando por sus etapas en Gran Canaria (bajo distintas denominaciones), Valencia Basket, Baskonia o BAXI Manresa. Sin embargo, la constante ha sido la misma en la mayoría de ediciones: eliminación en cuartos de final tras un único partido.

La mejor actuación, con Valencia Basket

Su mejor actuación llegó en la temporada 2016-17 al frente de Valencia Basket. Aquella edición fue la más sólida del entrenador en la Copa: dirigió tres encuentros y sumó dos victorias, alcanzando un 66,7% de triunfos y firmando su recorrido más profundo en el torneo. También destaca su participación en la 2012-13 con Gran Canaria, donde logró una victoria en dos partidos.

Los números de Pedro Martínez en la Copa del Rey de baloncesto / L-EMV

La maldición del anfitrión

Además de competir contra sus malos números como entrenador, Pedro Martínez, y por extensión el propio Valencia Basket, deberá competir contra la madición del anfitrión. Desde que el 17 de marzo de 2002, hace casi 24 años, el base estadounidense Elmer Bennet levantara como capitán del entonces TAU Cerámica el título de la Copa ante un enfervorecido Fernando Buesa Arena de Vitoria, ningún anfitrión del torneo ha vuelto a lograr el título.

En este sentido, es la tercera ocasión que Valencia Basket ejercerá de anfitrión de la Copa del Rey. Tras vencer en Valladolid en 1998, la competición viajó a Valencia para disputar su edición de 1999 en el pabellón municipal de la Fonteta. Sin embargo, la defensa de la corona acabó pronto, en cuartos de final. El Caja San Fernando acababa en el primer cruce con el sueño taronja. Cuatro años más tarde, en 2003, la histórica instalación de la avenida Hermanos Maristas volvió a acoger un torneo del que fue apeado en semifinales por el TAU, tras superar los cuartos de Final ante Gran Canaria Grupo Dunas, donde se produjo la gravísima lesión de rodilla de Alessandro Abbio.