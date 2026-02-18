El Valencia CF avanza en la operación Renzo Saravia
En las últimas horas se han acercado posturas con el lateral argentino para ocupar la ficha que dejaba libre el club con la baja federativa del lesionado Dimitri Foulquier
El fichaje del lateral derecho para el Valencia CF está más cerca. Después de varios días de negociación con el argentino Renzo Saravia, el Valencia CF ha acercado posturas con el futbolista argentino para incorporarlo como agente libre y resolver el agujero que tiene en el flanco derecho de la defensa.
El conjunto de Mestalla ejecutó este mismo miércoles la baja federativa de Dimitri Foulquier, que fue operado de su rodilla y que se iba a perder lo que resta de temporada, por lo que ha podido habilitar un espacio en la plantilla para firmar a un agente libre.
En ese contexto, el argentino ha sido desde el primer momento la opción prioritaria del club y, tal y como avanzaba Tribuna Deportiva a mediodía, el acuerdo para ficharle estaba más cercano de cristalizar después de los últimos acercamientos y, en principio, se cerrará hasta final de temporada.
El problema del lateral
El Valencia solamente tiene ahora mismoa Thierry como lateral puro, un perfil tendente a lesionarse y que lleva mucho tiempo sin gozar de continuidad en el juego. A parte, la opción sana es la de Unai Núñez, muy resolutivo en el ámbito defensivo, pero con la natural carencia ofensiva propia del que realmente es defensa central.
