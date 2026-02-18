El Valencia CF repone la lona de Mestalla que derribó el viento

El Valencia CF ha recuperado este miércoles una de las lonas del estadio de Mestalla, arrancada la pasado semana como consecuencia de las fuertes rachas de viento por la borrasca Nils.

La lona que quedó destrozada es la correspondiente a la Supercopa de España de 1999 situada en uno de los laterales del estadio, en la calle Joan Reglà, entre la lona del título Copa del Rey de 1999 y la Liga de 2002.

El tejido se rompió roto dejando al descubierto el interior del estadio valencianista y partes de él están colgando de la fachada. No es la primera vez que las lonas de Mestalla son arrancadas por el viento y el temporal.

Durante este miércoles, y aprovechando una tregua del viento, la lona ha sido repuesta con la ayuda de una grua elevadora y los Cañizares, Mendieta, Farinós o el Piojo vuelven a lucer en una de las fachadas del coliseo de la avenida de Suecia.