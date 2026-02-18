El Valencia CF oficializa la renovación de Cristian Rivero

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la renovación de Cristian Rivero hasta el 2027. El guardameta de Gandía (21/03/1998) amplía una temporada más su compromiso con el Club, al que llegó a los 10 años de edad. Formado en la Academia VCF, debutó en la élite con el primer equipo el 16 de diciembre de 2020 frente al Terrassa FC en partido de la Copa del Rey.

A lo largo de las últimas temporadas, Cristian Rivero ha jugado cedido en el AD Alcorcón y Albacete Balompié y se ha consolidado en la dinámica del primer equipo, aportando trabajo y competitividad en cada sesión de entrenamiento para contribuir a la mejora diaria de la portería del Valencia.

Tras sellar su renovación, Rivero afirmaba estar “muy contento. Es una muestra de confianza. El Valencia CF es mi casa desde los 10 años que estoy aquí. Sé lo que es representar a este Club y la camiseta que llevamos. Mi sueño siempre ha sido ser jugador del Valencia CF. Desde pequeño me lo han inculcado. Lo tenía claro, siempre he querido defender la portería del Valencia CF”.

El cancerbero admite que “ahora, tengo un rol de que estén todos ‘enchufados’ y de sumar, tanto dentro como fuera del terreno de juego y estoy contento”. Respecto al reto colectivo, Rivero asegura que la plantilla “lo sabe. Tenemos muchas ganas de revertir la situación y estamos trabajando para ello”.