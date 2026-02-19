Máximo Quiles, tras un año de aprendizaje, buscará el título mundial de Moto3 en la próxima temporada

El español Máximo Quiles (KTM) cumplirá su segundo año en el campeonato del mundo de Moto3 y tiene claro que su objetivo es "ser campeón del mundo" y, por ello, ha destacado que en la temporada que comienza en breve va a "pelear por ello" ya que, según ha puesto de relieve, ha aprendido de errores pasados, tales como "Assen, Barcelona o Indonesia".

Quiles, que lideró los entrenamientos de pretemporada en Jerez, describe la temporada en una entrevista difundida por su equipo, el de Jorge Martínez 'Aspar', como "desafiante", después de un primer año en el que se perdió los dos primeros grandes premios por no tener la edad mínima y otros dos por lesión, y, aún así, luchó hasta el final por el subcampeonato mundial.

"Estoy súper ilusionado por empezar mi segunda temporada. El año pasado me adapté muy bien, todo fue genial, y este voy a afrontarlo como un reto, porque ahora ya no soy 'rookie', ahora sé mucho más, así que intentaré hacer todo lo que sé hacer e ir paso a paso", explica Máximo Quiles.

"El año pasado ya tuve un poco de presión a final de temporada y este año, que empiezo desde cero y desde el primer día, sin perderme carreras, creo que voy a tener un poquito más, por los resultados del año pasado, los podios y las victorias, pero creo que puedo adaptarme bien", comenta.

"He aprendido muchísimas cosas: cómo afrontar los entrenamientos, cómo saber transmitirle al equipo toda la información de la moto, cómo aprenderme los circuitos, el trato con los medios... han sido un cúmulo de cosas", destaca Quiles sobre su aprendizaje de 2025.

Aprendizaje contra los errores

"He mejorado mucho porque cuando era más pequeño cometía muchos fallos y ahora aplico cada aprendizaje para intentar no repetirlos y, aún así, he seguido teniendo errores, hacer algo que no tocaba en ese momento y perder la carrera o caerme", recuerda Quiles de sus errores, entre los que destaca "Assen, Barcelona o Indonesia, que son cosas que no pueden volver a pasar. He aprendido de ellos y espero no cometerlos otra vez".

"La temporada es un camino muy largo y vamos a ir paso a paso, pero el objetivo es luchar por el título, quiero ser campeón del mundo y voy a pelear por ello", insiste.

Noticias relacionadas

Máximo Quiles afirma que Tailandia será una carrera importante "por ser la primera" y luego están también "las primeras en Europa, y, por supuesto, la gira asiática". "En Hungría también disfruté muchísimo, tengo ganas de que llegue", agregó.