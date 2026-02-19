Paco Cortés, la luz que brilla en la oscuridad

No todo son malas noticias para el Levante UD. Dentro de la oscuridad, también hay cuerpos celestes y estrellas que brillan en la oscuridad... y que se han criado en la factoría de Buñol. Esto no es otro que Paco Cortés, una de las joyas más prometedoras de la cantera granota. El granadino, cedido a principios de temporada a la Cultural Leonesa, volvió a su casa el pasado mercado invernal para ponerse a las órdenes del técnico portugués. A su llegada a tierras levantinistas, Luís Castro lo tenía muy claro: no solo recuperar los extremos puros con esa formación de 4-2-3-1 o 4-3-3, sino también apostar por jugadores de las categorías inferiores, con proyección y capacidad para revalorizarse en el futuro. Uno de los nombres más reclamados por el levantinismo era el de Paco, quien, a pesar de haber jugado tan solo 10 partidos en el conjunto leonés, anotó tres goles y dejó buenas sensaciones. Por tanto, el Levante correspondió a la necesidad del entrenador granota con la ruptura de cesión del jugador y, por consiguiente, su vuelta inmediata a Orriols. Un acierto en mayúsculas.

Un extremo de "calle"

El gran encuentro como titular ante el Villarreal viene a reafirmar su enorme potencial, rápida progresión y sus cualidades únicas dentro del equipo. Un jugador especial, un regateador de los de toda la vida. Su desequilibrio, atrevimiento y calidad técnica con balón lo convierten en un perfil diferente y valorado por Luís Castro. Un extremo de "calle", de esos difíciles de parar en el uno contra uno, de superar rivales con rapidez, de cambios de ritmo, de precisión en espacios reducidos y de los que tienen muchos "trucos" guardados en la chistera para marcar la diferencia. Un jugador eléctrico y vertical, pero que también cumple con ese trabajo en defensa tan demandado por el técnico portugués a sus atacantes. También cuenta a su favor con esa capacidad para generar juego y compenetrarse bien tanto con el lateral izquierdo —en este caso Pampín— como con el resto de jugadores de ataque. Esa falta de ideas ofensivas y ocasiones claras de peligro en los últimos partidos le abre la puerta a titularidades futuras.

Mucho margen de mejora, aunque, de momento, está siendo uno de los jugadores más destacados del Levante en sus escasas participaciones. Además de su magia, su carácter, determinación y trabajo duro por y para el equipo están enamorando a los granotas, que ansían verle una y otra vez. Mucho camino por recorrer, muchas experiencias por vivir... pero las sensaciones son de estar delante de uno de los diamantes en bruto más talentosos de la cantera levantinista.

Paco Cortés ejecutando un disparo ante el Villarreal CF / LALIGA

Una titularidad deslumbrante

Por su parte, Luís Castro, bajo esa meritocracia interna tan marcada a su llegada a Orriols, premió el trabajo intenso y las buenas sensaciones del granadino poniéndolo de titular ante todo un Villarreal CF. Su primera titularidad como levantinista en LaLiga... aunque pareciera que llevase más tiempo jugando a esto del fútbol. Sin presión, sin miedo, pero con la responsabilidad que exige vestir la camiseta del Levante UD, Paco Cortés dejó impresionado a todo un Ciutat de València que vibraba con sus detalles técnicos, compromiso y lucha constante por cada balón. Y no es para menos. El canterano, instalado en ese flanco izquierdo y a pierna cambiada como a él le gusta, fue uno de los jugadores más relevantes del cuadro granota. Una titularidad deslumbrante, plagada de magia y creatividad: taconazos, regates, pases clave, y una sensación de peligro real por banda.

Además, estuvo a punto de marcar uno de los golazos de la jornada tras encarar y romper a Mouriño, y disparar al palo largo, aunque fue repelido con una parada acrobática de Luiz Júnior. Paco Cortés estuvo a punto de firmar no solo una obra de arte, sino también poner a los granotas por delante en el marcador. Otra de las virtudes del extremo originario de Granada es esa capacidad para internarse al área desde la banda y ocupar posiciones interiores. Un extremo versátil que cumple a la perfección con lo que pide el entrenador portugués. En lo puramente estadístico, en los 89 minutos que jugó, completó 24/29 pases completados (83% de acierto), una oportunidad creada, un disparo a puerta, 3/7 (43%) regates realizados, 1/1 tiros largos precisos (100%) y seis recuperaciones. Una actuación completa y convincente.

En estos últimos seis partidos, Luís Castro ha tratado de darle poco a poco oportunidades y minutos de calidad para seguir ese proceso de crecimiento y mejora constante. Sin duda, con partidos como el de ayer, seguro que los granotas empezarán a ver más a menudo a su joya en en el extremo izquierdo. De momento, desde la llegada del portugués, esa demarcación ha sido habitualmente ocupada por Iker Losada o Iván Romero, reconvertido a esa posición. Pero, si sigue por este camino, podría convertirse en un jugador importante para el tramo final de temporada, y quien sabe si decisivo para la salvación... El fenómeno Paco Cortés ilusiona a una afición que anhela verlo con un mayor protagonismo en el equipo.

La cantera no falla

Indudablemente, otra gran noticia para los intereses granotas es la factoría de Buñol, esa mina de oro que nunca falla. En los últimos años, el Levante UD se ha nutrido tanto a nivel futbolístico como a nivel económico del talento bruto de su cantera, especialmente de los laterales (derechos). Y este año... todo sigue igual, igual de beneficioso para los de Orriols. Además, la gran apuesta de Luís Castro por jugadores de la casa, con potencial, ha abierto la puerta a muchos de esos de futbolistas que han destacado en el Atlético Levante. Ahora, tienen la oportunidad de jugar en el primer equipo en toda una Primera División. Entre ellos, los más destacados son Kareem Tunde (20 años), Nacho Pérez (17 años), Paco Cortés (18 años) y el ya consolidado en la plantilla Carlos Espí (20 años).

Noticias relacionadas

Todos ellos han tenido la oportunidad de debutar con el Levante UD e incluso asentarse como titulares, como es el caso de Tunde. Más recientemente, la semana pasada el entrenador del Levante puso de la partida por el joven Nacho Pérez en todo un derbi ante el Valencia. Una apuesta valiente, y a la que el canterano respondió con una sólida actuación. Además, ante el Villarreal, tanto Paco Cortés como Carlos Espí fueron titulares, en otra muestra más de reconocimiento no solo de la cantera, sino también del buen trabajo de todos ellos. A pesar de la delicada situación deportiva, Buñol y sus promesas siempre estarán ahí para ayudar al club en todo lo que necesite. Un factor esencial.