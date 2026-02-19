Pedro Martínez valora el esfuerzo del equipo tras la victoria en el primer partido de Copa del Rey
Pedro Martínez, técnico del Valencia Basket, admitió que el equipo falló tiros importantes, complicando el partido contra el Joventut en la Copa del Rey.
El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, valoró la victoria ante el Joventut en el primer partido del conjunto taronja en su camino a la final de la Copa del Rey, que se disputa en el Roig Arena.
El técnico catalán ha reconocido que al equipo le ha costado entrar en el partido, donde en el primer cuarto el Joventut ha ido en ventaja. “Es difícil estar bien siempre, es normal. Me gustaría que hubiera una regularidad en los porcentajes, pero eso es imposible”, explicaba.
Martínez también ha admitido que en el tercer cuarto, “hemos fallado tiros abiertos y esa situación nos ha complicado el partido”, además de resaltar que “ellos (en referencial al Joventut) son buenos”, apuntando nombres como Rubio o Hunt.
Sobre la presión del primer partido y jugar en casa, Martínez ha matizado que en las gradas “había menos presencia que cuando jugamos de locales” en Liga “y el factor cancha en este caso queda difuminado”, aunque ha señalado que los que estaban y han animado “lo han transmitido al equipo”.
