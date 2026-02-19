Pistoletazo a la Copa del Rey: El Joventut de Badalona, primer obstáculo

Se acabaron esperas, preparaciones y previas. La Copa del Rey 2026 ya está aquí y los encargados de dar el pistoletazo de salida son Valencia Basket, el anfitrión, y el Joventut de Badalona, que se miden este jueves a partir de las 18 horas en el Roig Arena en el primer partido de cuartos de final.

El conjunto taronja arranca su decimocuarta participación consecutiva en la competición del KO como favorito para alcanzar las semifinales, pero con un más que exigente rival en frente ante el que cayó hace apenas 10 días en Liga Endesa. Será, además, el estreno del flamante Roig Arena como sede de un gran torneo y cuyas gradas contarán con más de 2.600 aficionados taronjas que tratarán de llevar en volandas al equipo valenciano.

Sin bajas, pero obligados a "forzar"

Tras recalcar una y otra vez en las últimas semanas la importancia del estado físico, Pedro Martínez no va a tener que lidiar con ninguna baja para la Copa del Rey, aunque eso no significa que el vestuario no arrastre problemas físicos. El técnico cuenta con la plantilla al completo, pero en la rueda de prensa previa al partido ha dejado claro que "algunos jugadores están con molestias y van a forzar".

Pedro analiza el partido

Sobre el partido, además de dejar claro que no ponen excusas por el tema físico, el técnico de Valencia Basket ha analizado de esta manera el duelo ante Joventut: "Creo que tenemos que estar muy pendientes de los pequeños detalles, bloquear un rebote, hablar mucho en el balance defensivo, esprintar cuando te toca...". En cuanto al rival, Pedro destacó su experiencia y buen baloncesto y puso en valor a una leyenda como Ricky Rubio: "Son un equipo que en experiencia en Copa nos superan. Tomic, Ricky, Hanga… son expertos y juegan muy bien a baloncesto. El impacto de Ricky es muy grande". También dejó claro que ser anfitriones no les genera "presión añadida", sino "ilusión" y que confía en que "van a dar el máximo y si nos da para ganar, bien".

Pedro Martínez en rueda de prensa / M. A. Montesinos

A por un título que se resiste

Desde que Valencia Basket debutara conquistando el título en 1998, la Copa del Rey no ha sido un título que se le haya dado especialmente bien al conjunto taronja. A pesar de haber formado parte de todas las ediciones menos dos (2007 y 2012), el título no ha vuelto a viajar a Valencia más allá de ese primer año. En total, la de este año es la vigesimoséptima participación, la decimocuarta consecutiva. De las 26 anterior, el balance es de 1 título, cinco finales disputadas, 13 semifinales alcanzadas y otras 13 ocasiones en las que no pasó de cuartos de final.

Entrenamiento Valencia Basket / VBC

Este año, Valencia Basket afronta la competición del KO en mitad de una de las temporadas más ilusionantes de su historia, habiendo levantado ya el título de la Supercopa, ocupando la segunda posición en Liga Endesa y optando al liderato en Euroliga. A pesar de los problemas físicos, los taronja disputan la Copa en un gran estado de forma y siendo firmes candidatos a levantarla el domingo.

Joventut, un rival con experiencia y sobrado de talento

No se puede pretender disputar la Copa del Rey y medirse a un rival cuya nivel de exigencia no sea el más alto. Como primer obstáculo Valencia Basket debe superar a un Joventut de Badalona cuya experiencia y talento le convierten en un problema muy serio. La Penya es un equipo muy compensado, liderado por el poder interior de Ante Tomic, la electricidad exterior de Hunt y la magia de una leyenda como Ricky Rubio. De hecho, los tres están dentro del 'top20' de la ACB en valoración. Jugadores como Adam Hanga, el extaronja Guillem Vives o Hakanson, entre otros, completan una plantilla talentosa que quiere aguar la fiesta a Valencia Basket a las primeras de cambio.

Ricky Rubio afronta su sexta Copa del Rey, la cuarta con el Joventut / ACB Photo - David Grau

Igualdad en los precedentes

Esta temporada, Valencia Basket y Joventut ya se han enfrentado en las dos ocasiones pertinentes de Liga Endesa, habiendo sumado un triunfo cada uno. En ambas ocasiones ganó el conjunto local y la victoria de la Penya fue hace apenas 10 días. En cuanto a los precedentes coperos, esta será la tercera ocasión en la que estos dos equipos se enfrenten, con un balance hasta ahora de un triunfo para cada equipo.

Noticias relacionadas

La primera vez que se encontraron fue en la final de la edición de 1998, que acabó con triunfo valenciano por 89-75 y supuso el título para el cuadro dirigido por Miki Vukovic. La segunda ocasión en la que se vieron las caras fue en los cuartos de final de 2008 y el partido acabó con victoria verdinegra por 84-59.