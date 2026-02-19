El Roig Arena, un coliseo lleno de color en el primer partido de la Copa

El Roig Arena estaba llamado a vestirse de gala para la primera ocasión en su reciente historia que acogía un gran torneo y no ha fallado a su cita. Desde los prolegómenos del primer partido, con los aledaños del pabellón plagados de aficionados, hasta la propia disputa del Valencia Basket-Joventut, con unas gradas a reventar, el ambiente ha sido inmejorable, a la altura de una cita de semejantes características.

Ya dentro del pabellón, la 'batalla' de las aficiones en las gradas no ha dejado indiferente a nadie. El color naranja predominaba de forma clara, y lógica, mientras que la marea verdinegra ha sabido imprimir la energía necesaria para hacerse notar y tratar de llevar en volandas a sus jugadores. En lo que sí han coincido ambas aficiones es en dedicarle una notable ovación a Ricky Rubio cuando su nombre ha sido nombrado por megafonía. El Roig Arena sabe reconocer a las leyendas.

Todas las aficiones presentes

Que fuera a disputarse el primer partido no ha impedido que la pluralidad que caracteriza la Copa del Rey se hiciera notar en los alrededores del Roig Arena, dando a pie a que pudieran verse camisetas de todos los equipos que disputan este año el torneo del KO.

Aunque en menor medida, pero esa diversidad de color también se pudo ver en las gradas durante el partido, con camisetas rojas de Baskonia y UCAM Murcia, azulgranas del Barça, blancas del Madrid, amarillas de La Laguna Tenerife y verdes de Unicaja... además de los miles de aficionados de Valencia Basket y la Penya.

El Roig Arena es el coliseo perfecto para representar a las ocho aficiones y el primero de los partidos de Copa que va a acoger sirvió para demostrar y comprobar todo su potencial, que no es poco precisamente.

Los VIP

Tampoco fallaron en las gradas varias figuras reconocidas que no quisieron perderse la cita. Además de nombres ilustres del baloncesto como José Manuel Calderón, Jordi Villacampa o Aito García Reneses, del mundo del fútbol destacó la presencia de Gerard Moreno, del Villarreal CF, y Javi Guerra, del Valencia CF, o el capitán español de la Copa Davis, David Ferrer.