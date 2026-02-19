RunCáncer visitará en 2026 más de 100 municipios

El circuito RunCáncer Valencia, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, da el pistoletazo de salida a su 12ª edición reforzando su compromiso con la investigación oncológica.

Consolidado como el mayor circuito de marchas y carreras 100% solidarias contra el cáncer de Europa, RunCáncer inaugurará su calendario el próximo domingo 1 de marzo con una marcha en Tavernes Blanques y Almiserà, y con marcha y carrera en Rafelbunyol. Las inscripciones, con un coste de 5 euros íntegramente destinados a investigación, ya están disponibles enwww.runcancer.com.

A estas primeras citas les seguirán más de un centenar de municipios valencianos a lo largo de los próximos diez meses. Todas las localidades acogerán marchas solidarias y, al menos catorce, también carreras.

Presentación del calendario RunCáncer 2026 / L-EMV

El acto ha contado, entre otras autoridades, con la asistencia de la directora general de Salud Pública, Begoña Comendador, la Diputada de Bienestar e Inclusión Social y Salud Pública, Immaculada González, el Diputado de Turismo y Deportes, Pedro Cuesta, y el gerente del Hospital La Fe de Valencia, el doctor José Luis Poveda, que han acompañado al presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, Tomás Trenor, en esta jornada. Tampoco han faltado, como cada año, los representantes de las empresas patrocinadoras y colaboradoras, de las Juntas Locales de la Asociación y de los Ayuntamientos de las localidades de la provincia de Valencia, que formarán parte de esta nueva edición del circuito de marchas y carreras 100% solidarias.

La fuerza de la sociedad valenciana

Durante su intervención al inicio del acto, Tomás Trenor, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, ha asegurado que hoy presentamos algo más grande que la 12ª edición del circuito RunCáncer Valencia, “presentamos la fuerza de una sociedad que no mira hacia otro lado Cada dorsal simboliza un paso más en el compromiso colectivo por no dejar a nadie solo frente al cáncer. Tras varios años de cifras récord de participación y recaudación, la Asociación afronta esta nueva edición con ilusión renovada y mayor responsabilidad”. Cabe destacar que en estos 11 años, RunCáncer ha superado los 3,3 millones de euros recaudados gracias a las más de 700.000 personas que han caminado o corrido en sus pruebas. Esta recaudación ha hecho posible que desde la Asociación se hayan puesto en marcha más de 50 proyectos de investigación en cáncer.

Juntas locales asistentes a la presentación del calendario de la RunCáncer / L-EMV

Este año, la Diputació ha incrementado su implicación con el circuito a través del impulso al turismo solidario entre municipios de la provincia de Valencia con el proyecto Destino RunCáncer y con su respaldo al Circuito de Carreras RunCáncer, contribuyendo a que cada prueba siga siendo un punto de encuentro para miles de personas comprometidas con la causa, y ayudando a consolidar un calendario que recorre la práctica totalidad de la provincia.

Al respecto, el diputado de Turismo y Deportes de la Diputació de València, Pedro Cuesta, ha justificado el aumento del apoyo de la corporación afirmando que este circuito “es una auténtica joya que entre todos tenemos que seguir reforzando y consolidando. Ver a lo largo del año cómo más de 100.000 personas se implican recorriendo más de 100 municipios de nuestra provincia, nos produce una gran satisfacción. Estamos hablando de un circuito que vertebra nuestra provincia, con paradas en todos los rincones de Valencia”.