Un sólido Valencia Basket espera ya rival en semifinales

El billete para la semifinal ya está en el bolsillo. El Valencia Basket aprendió la lección de su última derrota en Liga Endesa ante el Joventut y sacó adelante el siempre complicado partido inicial de la Copa (95-84), desafiando además la maldición del anfitrión de momento, a la espera del rival que saldrá del duelo entre el Real Madrid y el Unicaja. Y todo pese a que los de Dani Miret reaccionaron al final del tercer cuarto para reducir a solo cuatro puntos una ventaja taronja que llegó a ser de 17 puntos.

De nuevo con todos los jugadores disponibles, Pedro Martínez tuvo que hacer tres descartes y sorprendió dejando fuera a Omari Moore, junto a Isaac Nogués y Yankuba Sima. Sin ellos, el Valencia BC salió de inicio con Darius Thompson, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers, quien no tardaba en abrir el marcador con un triple.

La defensa taronja frenaba al Joventut en sus primeras posesiones y con el acierto de Pradilla bajo el aro, los anfitriones se ponían 5-0. Más de dos minutos tardaba el Joventut en anotar su primer punto y lo hizo desde el tiro libre por medio de Hunt. El escolta estadounidense despertaba a los suyos como ya lo hizo en el partido de Liga Endesa en el Roig Arena y tras un triple ponía por delante a los verdinegros (5-6), en los que ya había anotado también Kraag.

Darius Thompson, titular en el primer partido de la Copa del Rey. / F. Calabuig

El Valencia BC se ponía de nuevo por delante con el acierto de Montero, pero los de Dani Miret abrían una pequeña brecha liderados de nuevo por Hunt, que sumaba ya nueve puntos para poner el 7-13. Pedro Martínez, que ya había cambiado el quinteto al completo, paraba el partido justo en el ecuador del primer cuarto.

Montero lograba sacar faltas y recortar diferencias desde el tiro libre. De Larrea respondía desde el 6,75 a un triple del extaronja Guillem Vives y dos nuevos triples de Key y Darius permitían a los locales reducir diferencias al final del primer cuarto (22-23), al que el Joventut llegó duplicando en rebotes al Valencia Basket (6-12).

Reacción taronja

El dominicano empezaba a asumir la responsabilidad ofensiva y protagonizaba un parcial de 5-0 en la reanudación que llevaba a Dani Miret a pedir tiempo antes del minuto del segundo cuarto (27-23).

Kameron Taylor, en una acción del partido ante el Joventut. / F. Calabuig

Hakanson acercaba de nuevo a los suyos con un triple, pero Sako y Pradilla desde el tiro libre volvían a poner el +5 (31-26). El partido entraba en un intercambio de triples, con Badio y Pradilla respondiendo a dos consecutivos de Hanga. Pero la defensa taronja empezaba a crear problemas al Joventut y poco a poco la ventaja iba aumentando, con Badio y Key sumando desde la línea de 4,60.

El Joventut no veía aro con facilidad y Montero superaba la barrera de los diez puntos poniendo el 44-32 que llevaba a Miret a parar el duelo a 39 segundos del descanso.

Hunt empuja del Joventut

Hasta siete jugadores diferentes habían anotado de tres en el Valencia Basket y uno de ellos, Kameron Taylor, repetía al inicio de la segunda parte tras una primera canasta de Badio que permitía poner el +17 en el marcador (51-34).

La situación era propicia para intentar romper definitivamente el partido, pero varias buenas defensas seguidas del Joventut y el empuje de un inspirado Hunt volvían a meter de nuevo al Joventut en el partido, poniendo el 55-48 después de tres tiros libres de Ricky antes del ecuador del tercer cuarto.

Los taronja no perdían los nervios, Sako, ayudaba con un mate bajo el aro y De Larrea devolvía el +11 con dos tiros libres. Los taronja, sin embargo, tenían cada vez más problemas para anotar en jugada y de la mano de Ricky, Tomic y Hakanson con un triple, el Joventut volvía a meterse en el partido con un 61-56 a 2:04 del final del tercer cuarto.

El extaronja Guillem Vives, defendido por Josep Puerto. / F. Calabuig

Pedro Martínez paraba el partido. Badio anotaba uno de los dos tiros libres y Birgander reducía aún más la diferencia bajo el aro en la siguiente posesión. Los verdinegros se ponían a cuatro puntos, pero Puerto dio oxígeno con un nuevo triple (65-58). Una diferencia que se mantuvo hasta el final del tercer período después de que Badio aprovechara el error de Hakanson, al hacer falta sobre él a falta de un segundo.

Último cuarto taronja

Todo por decidir en 10 minutos, ante un Joventut que seguía creyendo con su acierto desde el 6,75, por medio de Kraag y Hanga. Triples a los que respondía Reuvers por partida doble para obligar a Miret a parar el partido con un 74-66 a 8 minutos del final.

El Joventut tenía claro el camino y seguía insistiendo desde el 6,75, con un Kraag que volvía a poner a los suyos a cinco puntos. Pero cuando más hacía falta, llegaba un nuevo triple de Pradilla que, sumado a una entrada a canasta de De Larrea, volvían a poner el +10 para los locales (79-69).

Miret pedía un nuevo tiempo para romper la dinámica y aunque los suyos volvían a anotar desde el tiro libre por medio de Hunt, un inspirado Pradilla volvía a castigar a los verdinegros con el tiro exterior sumando su tercer triple. La afición taronja coreaba su nombre y Badio ampliaba la diferencia hasta el 85-71 de nuevo desde el 6,75.

El empuje de Hunt ya no era suficiente para dar la vuelta al marcador y el Valencia Basket sellaba el pase a la semifinal empujado por Badio que acabó con 21 puntos y 22 de valoración. Uno de los artífices del triunfo junto a Montero y Pradilla, con 23 y 20 créditos de valoración cada uno.

Noticias relacionadas

Ahora solo falta esperar rival entre el Unicaja o el Real Madrid y cargar pilas de cara a la semifinal del sábado, también a las 18:00.