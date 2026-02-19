Valencia Basket ya está en las semifinales de la Minicopa

Valencia Basket consigue la victoria en la segunda jornada de la Minicopa Endesa ante Occident Bàsquet Manresa y asegura su presencia en las semifinales del torneo. El equipo taronja completó un partido muy serio destacado por la fluidez y el acierto durante muchos momentos para no ver peligrar el triunfo ante el combinado catalán. Mañana, en la tercera y última jornada, el combinado de Carlos Albert se medirá al Real Madrid a las 12:00h en la Fonteta contra el que luchará por el liderato del grupo. Este 2-0 asegura a Valencia Basket ser, como mínimo, segundo de grupo y, por lo tanto, garantiza su billete para las semifinales.

El partido arrancaba con mucho ritmo y acierto taronja. Con poco más de un minuto jugado, el 8-0 local provocaba el primer tiempo muerto de Occident Bàsquet Manresa. El parcial de Valencia Basket siguió creciendo hasta llegar a 19-0. Finalmente, los catalanes, desde la defensa, conseguían frenar el ataque local y hacer un pequeño 0-5, que obligaba al tiempo muerto de Carlos Albert. Al equipo le costó volver a encontrar el aro y la reacción visitante se materializó en un 4-14 para acortar distancias al final del primer cuarto.

El inicio del segundo cuarto devolvió la confianza a Valencia Basket, que se reencontraba con el acierto. Un parcial de 8-0 de salida y el técnico visitante pedía tiempo muerto. El resto del cuarto transcurrió en un intercambio de golpes, en el que la ventaja local rondaba entre los 15 y 18 puntos. En el ecuador del periodo Occident Bàsquet Manresa bajaba a 14 y el técnico taronja paraba el partido. Llegaba a reducir a 12, pero Valencia Basket contestaba con un 7-1 para recuperar un colchón. El equipo catalán recortaba de nuevo con un triple sobre la bocina (49-35).

El paso por los vestuarios sentó muy bien al equipo taronja, que salió con un juego muy fluido y acierto. Golpeó con un parcial de 14-0 en casi cinco minutos de cuarto, tras el que el técnico visitante pedía tiempo muerto. Sus jugadores hacían un pequeño 0-5 que era rápidamente respondido por Valencia Basket. La renta llegaba a subir a 29 puntos, pero Occident Bàsquet Manresa la dejaba en 26 al final del tercer cuarto.

En el último cuarto el combinado catalán intentó reaccionar y encontrar sus opciones. Sin embargo, Valencia Basket se sentía muy cómodo en pista, corriendo y moviendo el balón, y la renta continuó creciendo. Había tiempo muerto con un +39 local a 5 minutos del final del encuentro. En la misma dinámica transcurrió el resto del partido, que terminaba con una importante victoria para Valencia Basket, que le catapultaba a las semifinales de la Minicopa Endesa.