València da la bienvenida a las aficiones de la Copa

Ha llegado el día. Este jueves 19 de febrero arranca la Copa del Rey en València y la ciudad respira ya baloncesto. Más de 15.000 aficionados de todos los equipos participantes e incluso muchos de clubes que no han logrado el pasaporte para la Copa han tomado la ciudad, convertida en capital del baloncesto. Este mismo jueves, a las 13:00 horas se daban cita decenas de seguidores de todos los equipos en la Plaza del Tossal de València para participar en el acto de bienvenida a las aficiones. Un acto marcado por el buen ambiente y la deportividad. Aunque la competitividad es máxima en la pista, la deportividad reina entre las aficiones de la Copa. Todos coincidían en lo mismo "la Copa es otra cosa, es compañerismo, es compartir, diversión, disfrutar del baloncesto".

Rivales en la cancha pero amigos fuera de ella / SD

Las aficiones toman el centro de la ciudad

En la Plaza del Tossal, en pleno corazón de València en el centro histórico de la ciudad, en el barrio del Carmen, se han congregado las aficiones para disfrutar del primer gran acto de la Copa del Rey. Se trata de una tradición ya arraigada. El acto de bienvenida es un punto de encuentro en el que cada año, en cada ciudad anfitriona, se citan los más fieles seguidores de la Copa. Muchos de ellos y de ellas son veteranos, unos fijos en el torneo del KO que de año en año se citan con aficiones rivales pero ya amigas.

La música, la cerveza, las banderas, bufandas y mucho colorido han marcado el acto de Bienvenida. Los más activos, la charanga del Baskonia que ha sido la encargada de poner el ritmo. Aficionados del Valencia Basket y del Joventut de Badalona, que esta tarde lucharán por pasar a semifinales, han demostrado su deportividad charlando amigablemente, todos ellos, eso sí, convencidos del triunfo de su equipo. La Copa del Rey de Valencia, que se celebra en el flamante y espectacular Roig Arena ha seducido a aficionados de todos los equipos.

Primera toma de contacto

Ha sido la primera toma de contacto ya que por delante quedan cuatro intensos días. Muchos aficionados han llegado ya a València pero otros muchos, sobre todo seguidores de los equipos que debutan en la segunda jornada, lo harán mañana. La Fan Zone, junto al Roig Arena, que este jueves abría también sus puertas es un hervidero ya de aficionados y punto de encuentro durante los cuatro días de la Copa.

El sábado, gran Encuentro de las Aficiones

El acto de Bienvenida ha reunido a una pequeña representación de los más de 15.000 aficionados que arrastra la Copa del Rey pero este sábado, 21 a partir de las 12:00 horas se espera una gran afluencia al acto más importante de la afición copera, el tradicional 'encuentro de las aficiones' que se celebrará en el Parque de l'Afició junto al Roig Arena. La fiesta continuará también esta misma tarde en el Roig Arena con la disputa de los dos primeros partidos de cuartos de final.