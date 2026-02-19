Valencia CF y Villarreal CF, ‘apoyando’ al Valencia Basket en su estreno en la Copa del Rey

La Copa del Rey de baloncesto 2026 es el gran espectáculo del fin de semana a nivel deportivo en España. Los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Endesa se enfrentan en València en busca del título copero. El Roig Arena se ha engalanado para celebrar su temporada de estreno siendo la sede de la fiesta del baloncesto nacional.

El ambiente ya se ha dejado notar en la ciudad en las últimas horas con la llegada de las primeras aficiones. Sin embargo con el inicio del baloncesto nadie ha querido perder se el espectáculo en el Roig Arena.

De hecho tanto Valencia CF como Villarreal CF tuvieron representación en las gradas del pabellón taronja. Tanto Javi Guerra como Gerard Moreno siguieron atentamente el duelo de cuartos de final entre el Valencia Basket y el Joventut de Badalona.

“A ver este espectáculo, a animar al Valencia Basket y muy divertido. Siempre he seguido el baloncesto. Animando a Valencia Basket”, ha asegurado Gerard Moreno para los micrófonos de Dazn durante el duelo.

Noticias relacionadas

Así que como todos los aficionados ahora solo queda hacer caso al jugador groguet y disfrutar de cuatro días del mejor baloncesto nacional.