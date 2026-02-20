Cuatro leyendas acb serán homenajeadas el sábado en el Roig Arena

El baloncesto nacional tiene memoria. Y la acb quiere volver a demostrarlo, en lo que empieza a ser una tradición, rindiendo homenaje en el marco incomparable de la Copa del Rey a varios de los nombres que engrandecieron la competición en tiempos modernos.

Álex Abrines, Pau Ribas, Quino Colom y Sam Van Rossom vivirán este sábado, en Valencia, un momento que no olvidarán en sus vidas. Y es que la acb quiere distinguirles por sus trayectorias en Liga Endesa en un acto que se celebrará al descanso de la primera semifinal de Copa.

Álex Abrines debutó en la Liga Endesa durante la temporada 2011-12, vistiendo los colores del Unicaja. El resto de su carrera lo ha vivido defendiendo los colores del Barça, donde estuvo en dos etapas diferentes: de 2012 a 2016 y de 2019 a 2025. En total, 357 encuentros ligueros a sus espaldas, conquistando 3 Ligas Endesas, 3 Copas del Rey y 1 Supercopa Endesa.

Otro internacional de éxito, Pau Ribas, también puede presumir de conocer el sabor de los títulos antes de su retirada. Y es que el badalonés ganó la Copa del Rey 2008 con la Penya y la Liga Endesa 2010 con el Baskonia. Su debut acb fue en 2005, como verdinegro, luchando por esa elástica hasta su etapa vitoriana entre 2009 y 2012. Posteriormente, jugó tres temporadas en el Valencia Basket (de 2012 a 2015), cinco en el barca (de 2015 a 2020) y otras 5 en su Joventut de origen (2020-25) antes de decir adiós al baloncesto profesional.

En el caso de Quino Colom, el base andorrano ha sumado un total de 315 en Liga Endesa, repartidos entre 7 equipos. Colom debutó en la temporada 2008-09, con el Basket Zaragoza. Posteriormente, jugó de 2009 a 2013 en el Fuenlabrada, pasando por Estudiantes (2013-14) y Bilbao Basket (2014-15) antes de triunfar en el Viejo Continente y regresar en la 2019-20 con el Valencia Basket. Finalmente, Colom defendió la elástica del Baskonia (2020-21) y del Bàsquet Girona (2022-23 y 2023-24) antes de colgar las botas.

Por último, al igual que Ribas y Colom, Sam Van Rossom también sabe lo que es jugar en el Valencia Basket, donde se convirtió en leyenda. Después de tres temporadas en el Basket Zaragoza (2010-13), el belga vivió su particular cuento de hadas en el Valencia Basket, donde jugó una década de ensueño entre 2013 y 2023. En balance, 369 partidos ligueros durante su etapa en España y la Liga Endesa 2017, con él en pista, como momento cubre.