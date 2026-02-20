Leclerc, 'rey del invierno' con Ferrari y Aston Martin, 'desaparecido'

Aston Martin ha dilapidado el último día de test en Bahrein. Esta mañana Honda ha lanzado un madrugador comunicado en el que asumía su culpa por el problema en su unidad de potencia que obligó a Fernando Alonso a despedirse anticipadamente de los ensayos. Los japoneses han advertido que no tenían piezas de recambio y debían limitar también la acción en esta jornada, a cargo de Lance Stroll. El canadiense solo ha dado seis vueltas antes de quitarse el mono y subirse a su jet privado.

Mientras todas las escuderías exprimían en pista las últimas horas de una crucial pretemporada 2026, tratando de adaptarse al nuevo reglamento y llegar lo mejor preparados posible al inicio del campeonato en Australia (6-8 de marzo), Aston Martin bajaba la persiana del box mientras los mecánicos recogían el material, ofreciendo una imagen desoladora. No solo son el equipo que menos rodaje acumula, con diferencia, sino que a estas alturas existen dudas razonables de que puedan disputar el primer gran premio.

Leclerc, ‘rey’ del invierno

Mercedes, el ‘coco’ de la parrilla, tampoco se ha librado de problemas de ‘juventud’ y el W17 se ha quedado parado, dejando a Kimi Antonelli en el garaje las dos últimas horas de la tanda matinal. Por la tarde George Russell no ha tenido más incidencias y ha completado 82 vueltas, en cuarta posición.

Los de la estrella, que ya eran claros favoritos para esta temporada, antes incluso de salir a pista en los primeras pruebas de Barcelona, cierran los test con un bagaje excelente, tanto en velocidad como en fiabilidad. Y salen reforzados también en los despachos, después de que la FIA considere legal su ‘truco’ en la compresión del motor en caliente. Eso sí, la resolución es provisional y puede cambiar de cara a verano.

Si en Aston Martin se ‘borraban’ de las tandas largas y en realidad, de casi todo, los demás equipos han seguido con sus simulacros de carrera y clasificación . Y Ferrari ha sido protagonista absoluto. Charles Leclerc se ha proclamado ‘rey del invierno’ después de liderar la sesión desde primera hora y mejorar sus tiempos al final de la tarde, siendo el único piloto en bajar de 1.32 en el circuito de Sakhir (1.31.992).

El monegasco, además, ha saldado el día sin contratiempos tras completar 132 vueltas. Ha dejado a ocho décimas al actual campeón Lando Norris (McLaren) y a más de un segundo al subcampeón Max Verstappen (Red Bull). La fortaleza del motor Ferrari también ha quedado patente con el quinto puesto de Bearman y su cliente Haas.

Carlos Sainz se despide décimo, con tiempos discretos, 2.3 segundos de Leclerc, aunque al menos con una demostración de fiabilidad, completando 141 vueltas. El madrileño ha sido uno de los pilotos que más kilómetros ha acumulado este viernes, aunque en este apartado ha destacado el rookie Arvid Lindblad, que ha dado la ‘friolera’ de 165 vueltas a bordo del coche de Racing Bulls. Si tenemos en cuenta que Fernando Alonso solo ha podido encadenar 159 giros a lo largo de las tres semanas de test, el panorama de Aston Martin adquiere tintes dramáticos.

Noticias relacionadas

Los de Silverstone esperan una actualización de urgencia y Honda asegura que ya trabajan a toda marcha en Sakura para mejorar la situación. Peor, ciertamente, no puede ser. “Era importante hacer kilómetros pero no pudimos completar nuestro plan de rodaje por un problema relacionado con la unidad de potencia. Hay muchas cosas que arreglar, pero sé que todos en la pista y el campus de Aston Martin trabajan al cien por cien para encontrar soluciones”, defiende Alonso, plenamente consciente de que tampoco 2026 será su año.