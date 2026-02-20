Luis Cervera: "El deporte es salud, economía, proyección internacional... es identidad"

PREGUNTA: El año 2025 fue un año de reconstrucción tras la DANA y supongo que uno de los más complicados que le ha tocado vivir en su larga trayectoria profesional dentro de la gestión deportiva ¿Qué balance hace? ¿Cómo reaccionó la Dirección General del Deporte? ¿Cómo fue ese proceso y cómo se coordinó la labor con otras instituciones públicas y con entidades privadas?

RESPUESTA: Sin duda, 2025 fue un año muy duro. La DANA no solo provocó los daños generales que todos conocemos, sino que en el ámbito deportivo tuvo un impacto enorme: afectó a casi cincuenta municipios y dejó más de cien millones de euros en daños en instalaciones deportivas. Desde el día siguiente nos pusimos en marcha, activando un contacto permanente con ayuntamientos, clubes, federaciones y entidades privadas. En pocos días desplegamos un diagnóstico técnico riguroso, instalación por instalación, con equipos de emergencia contratados para poder evaluar con precisión el alcance real de los daños.

Uno de los aspectos más emocionantes de todo el proceso fue la enorme respuesta solidaria del deporte, tanto dentro como fuera de la Comunitat. La Fundación Trinidad Alfonso, MotoGP, las federaciones, los clubes y muchas entidades más se volcaron desde el primer momento para acelerar la vuelta a la actividad. Nuestra función principal fue coordinar todas esas ayudas —públicas y privadas— junto con diputaciones y el Consorci Esport Horta, y trasladar al CSD toda la información para intentar un trabajo conjunto.

Ha sido un esfuerzo enorme, pero creo que el balance es positivo: ayudamos a ordenar la reconstrucción canalizando todas las ayudas públicas y privadas, gracias a esa cooperación, la práctica deportiva se recuperó mucho antes de lo que parecía posible en los primeros días

P: Uno de los grandes éxitos de 2025 fue la recuperación del Gran Premio Comunitat Valenciana de Motociclismo tan sólo un año después de los graves desperfectos que sufrió el Circuit Ricardo Tormo. ¿Cuál fue la implicación de la Generalitat en esta vuelta del Mundial a Cheste? ¿Qué supone para València y para la Comunitat Valenciana acoger el Mundial de MotoGP?

R: La verdad es que recuperar el Gran Premio este año y verlo llenarse de público como se llenó ha sido una satisfacción enorme. Veníamos de un escenario muy complicado: la DANA dejó el Circuit Ricardo Tormo prácticamente inutilizado y, en su momento, junto a Dorna, tuvimos que tomar la decisión responsable de cancelar la carrera. Era imposible celebrarla sin accesos, sin canalizaciones y con tantas instalaciones dañadas. A partir de ahí nos volcamos en reconstruirlo todo, con una inversión de toda la Generalitat cercana a los 24 millones de euros y con el objetivo de no solo reparar, sino mejorar el circuito.

Y el resultado está a la vista. No solo hemos llegado a tiempo, sino que el Gran Premio ha sido un auténtico éxito de público e impacto. La afición respondió como siempre, el ambiente fue espectacular y, además, la fiesta final de premiaciones, con ese montaje especial, ha dejado una imagen de València y de Cheste impresionante en todo el mundo. Ha sido una forma preciosa de celebrar el regreso del Mundial.

Para la Comunitat Valenciana, que MotoGP vuelva y lo haga así significa mucho: es economía, es turismo, es proyección internacional… pero también es identidad. Pocas cosas representan tanto a nuestro deporte como ese último Gran Premio del año con el circuito lleno. Y, además, este éxito llega acompañado de una gran noticia: la renovación del Gran Premio hasta 2031, que nos garantiza estabilidad y presencia en la élite del motociclismo mundial. Creo que todo ello confirma algo importante: que el Circuit Ricardo Tormo está preparado, renovado y con garantías para seguir siendo una referencia internacional durante muchos años

P: Uno de los proyectos en los que más se ha implicado usted es el impulso al Clúster del Deporte Valenciano. ¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Qué objetivos tiene?

R: El Clúster del Deporte Valenciano nace casi de manera natural, de escuchar al propio sector. Hace dos años detectamos que las empresas deportivas, los clubes, las startups y las entidades públicas estaban trabajando, pero cada uno en su ámbito, sin un espacio estable de coordinación. Y además vimos algo muy claro: cuando se hablaba de sectores económicos en la Comunitat, el deporte no tenía su propia vertical, como sí la tenían otros sectores; aparecía siempre como algo transversal. Y entendimos que era necesario darle un ámbito propio, un espacio desde el que el deporte pudiera interactuar directamente con la administración y tener una voz clara dentro del sistema económico de la Comunitat Valenciana.

Por eso impulsamos el Clúster junto con la Dirección General de Industria: para crear ese punto de encuentro donde compartir necesidades reales, identificar sinergias y construir una interlocución directa entre empresas y administración. Y también porque muchas de estas empresas participan en los grandes eventos que organizamos o apoyamos desde la Generalitat, y con el retorno del IVA a la Comunitat Valenciana queremos que el mayor valor posible se quede aquí. Cuantas más empresas valencianas trabajen en esos eventos, más empleo, más riqueza y más retorno para nuestro territorio.

Hoy el clúster ya es un espacio consolidado, con mesas específicas en sectores tan importantes para la Comunitat como el motor, la náutica, el fitness, el running o la gestión de instalaciones. El objetivo es muy claro: cohesionar el ecosistema deportivo valenciano, impulsar la competitividad, favorecer la innovación y orientar mejor las políticas públicas para que realmente tengan impacto.

Y, además, los estudios que hemos hecho con el IVIE demuestran que la industria del deporte en la Comunitat es fuerte y que el 73% del impacto económico procede del sector privado. Por eso reforzar esta colaboración públicoprivada es clave. El clúster es, en definitiva, una herramienta para que nuestras empresas crezcan, innoven y compitan mejor, y para que la Generalitat pueda acompañarlas con una estrategia alineada con la realidad del mercado

P: Hace unos días presentaban el informe de las características de las empresas del Deporte de la Comunitat Valenciana realizado junto al IVIE, Instituto de Investigaciones Económicas. ¿Qué conclusiones saca? ¿Cuál es el estado de salud de la industria valenciana del deporte?

R: El informe que presentamos junto al IVIE confirma algo que ya intuíamos, pero ahora con datos muy sólidos: la industria valenciana del deporte goza de buena salud y, además, está creciendo por encima de la media. Hoy contamos con más de 5.000 empresas y casi 31.000 trabajadores, y lo más interesante es que nuestras empresas son, de media, más grandes, más productivas y más rentables que las del conjunto de España. Eso demuestra que tenemos un sector maduro, estable y con capacidad de generar valor.

El estudio nos ha permitido ver las diferencias entre subsectores —comercio, educación deportiva, clubes, gimnasios, instalaciones, fabricación…— y entender mejor dónde hay fortalezas y dónde hay riesgos. Y todo esto es clave para algo que considero fundamental: orientar las políticas públicas con datos reales. Este diagnóstico nos ayudará a ajustar ayudas, acompañar mejor al tejido empresarial y reforzar la colaboración públicoprivada que estamos impulsando a través del clúster de la industria del deporte. En resumen, el sector está fuerte, diversificado y con margen de crecimiento, y ahora tenemos una hoja de ruta mucho más precisa para seguir apoyándolo.

P: A nivel de impacto económico ¿Qué repercusión tienen los grandes eventos deportivos que se celebran anualmente en la Comunitat Valenciana?

R: El impacto económico de los grandes eventos deportivos es importante, sin duda. De hecho, desde la Dirección General de Deporte hemos encargado estudios específicos para medir con rigor el retorno de los principales eventos que se celebran cada año en la Comunitat. Necesitamos datos objetivos y comparables, y por eso aplicamos el modelo del IVIE, que mide el impacto directo, indirecto e inducido del gasto que generan los eventos.

Pero también es verdad que para nosotros el impacto económico no es lo único ni lo más determinante. Un evento deportivo de verdad rentable tiene que aportar mucho más. Tiene que dejar legado deportivo, ayudar a promocionar el deporte base y generar afición; tiene que proyectar la imagen de la Comunitat Valenciana al mundo; tiene que dinamizar a nuestras empresas y favorecer la innovación; y tiene que tener también un componente social y de solidaridad.

En resumen: sí, los grandes eventos tienen una repercusión económica muy significativa, y la medimos con rigor. Pero lo que buscamos va más allá: que cada evento refuerce nuestro sistema deportivo, beneficie a las empresas valencianas, genere oportunidades, atraiga turismo deportivo, proyecte nuestra imagen y deje un legado real en el territorio. Esa es la visión con la que estamos trabajando.

P: Además de fomentar el deporte de élite a través de los grandes eventos ¿qué medidas han llevado a cabo en el último año para apoyar también el deporte de base y el acceso de todo el mundo a la actividad física?

R: Además de los grandes eventos, en 2025 hemos trabajado muchísimo en el deporte de base y en que todo el mundo pueda hacer actividad física. Por un lado, hemos consolidado los beneficios fiscales por la práctica deportiva, que ya están ayudando a miles de personas a incorporar hábitos saludables. También hemos reforzado el Plan de Desarrollo de Federaciones, con formación y profesionalización para que puedan impulsar mejor el deporte en la base.

Hemos puesto el foco en la población escolar con el primer estudio sobre hábitos deportivos y la campaña asociada, y hemos creado la Guía CEPAFE para que los centros educativos sean auténticos motores de actividad física. A esto se suma el incremento de apoyos al deporte femenino —especialmente en maternidad y conciliación— y las mejoras en instalaciones y equipamiento de los centros de tecnificación.

Y algo muy importante: hemos seguido impulsando y mejorando nuestros programas habituales de promoción del deporte, que son una parte fundamental de nuestro sistema deportivo Los Jocs Esportius, las actividades náuticas, el programa En Moviment, el Aula Ciclista o Esport a l’Escola… todos ellos se han reforzado para llegar a más niños, más familias y más municipios. En conjunto forman una estructura muy amplia que garantiza acceso real al deporte en todo el territorio.

Además, tras la DANA, uno de nuestros grandes esfuerzos fue asegurar que los clubes y entidades afectadas recuperaran su actividad cuanto antes. Coordinamos ayudas públicas y privadas y trabajamos con los ayuntamientos para que nadie quedara fuera del deporte por culpa de la emergencia. En definitiva, 2025 ha sido un año de impulsar el deporte de base, ampliar oportunidades y reforzar la actividad física como un derecho para toda la ciudadanía.

P: En 2025 la Comunitat Valenciana volvió a ser protagonista en el concierto internacional y nacional acogiendo grandes eventos. 2026 llega también cargado de retos: la Copa de Baloncesto, la Copa de Voleibol, los Gay Games… ¿Qué espera de este año?

R: En la Comunitat Valenciana tenemos la suerte de contar con un calendario de eventos deportivos muy sólido, con pruebas que ya forman parte de nuestra identidad y otras que llegan de forma periódica y nos sitúan en el primer nivel nacional e internacional. Y 2026 es, sin duda, uno de esos años de primera magnitud.

A los grandes eventos habituales —el Maratón de València, MotoGP en el Circuit, el Ciclocross de Benidorm, el Trail del Peñagolosa o la Mediterranean Epic de mountain bike— se suma un conjunto de competiciones de enorme prestigio que nos vuelven a colocar en el centro del mapa deportivo. Tendremos la Copa del Rey de Baloncesto, la Copa del Rey de Voleibol, la Copa del Rey de Balonmano, el Mundial de Kayak en La Vila, los Gay Games, el Premier Pádel, el Sail GP y la regata TP52. Es un calendario muy potente y muy variado, que toca prácticamente todas las disciplinas.

¿Qué espero de 2026? Que sea un año para consolidar la Comunitat Valenciana como una referencia internacional en organización deportiva, pero también un año para que estos eventos generen oportunidades: para nuestras empresas, para nuestros clubes, para nuestros deportistas y para nuestros municipios. Tenemos la experiencia, las infraestructuras y el talento para que todo salga bien, y estoy convencido de que 2026 será un año extraordinario para el deporte de nuestra Comunitat.

P: Una de las apuestas que se ha comentado es luchar porque algún día vuelva la Copa América de Vela a València. De momento no ha sido posible pero en 2026 València albergará una competición del máximo nivel, el Sail GP. ¿Qué significa para València? ¿Por qué han apostado por este evento?

R: Más que marcarnos como objetivo que vuelva la Copa América, lo que buscamos es que la Comunitat Valenciana siga siendo sede de grandes acontecimientos deportivos, y entre ellos, por supuesto, está la vela. Todos tenemos un recuerdo extraordinario de lo que significó la 32ª America’s Cup para València, pero también sabemos que no depende solo de nosotros: la sede la decide quien gana y los acuerdos que alcance con el desafiante.

En ese contexto, la llegada del SailGP en 2026 es una magnífica noticia. Igual que la TP52 o la Ocean Race, que vendrán después, es una competición de primer nivel, cada una con sus características, que nos permite mantenernos conectados a la vela mundial. Y eso encaja perfectamente con una de las vocaciones deportivas de nuestra Comunitat: el mar, la náutica y todo lo que representa.

Apostamos por el SailGP porque es un evento moderno, espectacular, sostenible y con una enorme proyección internacional. Nos permite mostrar València al mundo, dinamiza la economía local y refuerza esa identidad marítima que forma parte de nuestro ADN deportivo. No se trata solo de soñar con que vuelva la Copa América; se trata de construir un calendario estable de grandes eventos náuticos que mantenga a la Comunitat donde debe estar: en la élite mundial de la vela.