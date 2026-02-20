Marcelino García contra Peter Lim: “En Valencia se tomó la decisión de destruir inmediatamente un equipo ganador”

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, vuelve a encontrarse con el Valencia CF, equipo al que clasificó para la Champions League durante las dos campañas que lo entrenó y donde consiguió alzar la Copa del Rey del Centenario (2019), último título conquistado por el club de Mestalla.

El técnico, en la previa del choque del domingo en la Ceràmica, acusó, una vez más, a Peter Lim de tomar la decisión de “destruir inmediatamente un equipo ganador”, en alusión a la deriva deportiva en los últimos años del equipo de Mestalla.

El asturiano razonó su afirmación al recordar que el cuerpo técnico que él lideraba y varios jugadores salieron de la entidad en 2020 tras haber logrado conquistar un año antes la Copa del Rey. “Cada uno planifica y el dueño del club hace lo que considera oportuno. A mí no me corresponde enjuiciar si está bien o mal”, indicó el preparador, que añadió que todo aquello es “historia” y que su única motivación es “jugar este partido en el campo e intentar ganar”.

Marcelino García garantizó que no hay “nada más allá” de motivación en el partido ante el Valencia que “tres puntos importantes” y aseguró que es una persona que “no vive de revanchismos”. “Vivo el presente de forma mesurada. Le estoy agradecido al Valencia y a su afición por dos años extraordinarios con un final no deseado por nadie, salvo por el que tomó la decisión final”, argumentó el asturiano.

Partido muy difícil

En lo estrictamente deportivo, Marcelino pronosticó un partido de “máxima dificultad” para el Villarreal ante un Valencia del que dijo que es “un buen equipo, con una estructura clara y buenos futbolistas que han recuperado el nivel”. “Habían sido irregulares fuera de casa, pero han ganado dos de las últimas tres salidas y en la otra estuvieron cerca de sumar”, recordó el asturiano, que apostilló que estos duelos de rivalidad siempre tienen además añadido “un componente emocional”.

Marcelino defendió los números de su equipo esta temporada a pesar del desgaste en la Liga de Campeones y bromeó al recordar que en una semana tres de los equipos de la Comunidad Valenciana “hemos jugado un triangular”, en alusión a los enfrentamientos consecutivos entre Valencia, Levante y Villarreal.

“El partido ante el Valencia será diferente, pero igualmente difícil. Ni más ni menos que el del Levante, porque ellos también tienen necesidad”, afirmó el asturiano, que confirmó la recuperación de Dani Parejo y la baja para este partido de Gerard Moreno. Rafa Marín es duda por un esguince, mientras Alfon, incorporación en el mercado de invierno, tiene muchas opciones de debutar en la convocatoria.