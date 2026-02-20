¿Quién es Renzo Saravia y qué puede aportar el nuevo fichaje del Valencia CF?
El cuadro de Carlos Corberán se ha hecho con el veterano futbolista argentino para sustituir al lesionado Foulquier
Javier Bengoa
No está siendo un buen año para la defensa del Valencia CF. Dejando de lado el rendimiento de algunos jugadores, las lesiones han lastrado tanto la capacidad física de varios de los hombres de Corberán como los planes del propio técnico. El curso arrancó con Thierry lesionado y la única opción de Foulquier para el lateral, sorprendiendo de esta manera la ausencia de un perfil que aunara la posibilidad de rendir con garantías tanto como central como de lateral diestro. Ahora, con el cierre del mercado invernal y la grave lesión del lateral, tocaba acudir al mercado de agentes libres: Renzo Saravia es el elegido.
Veterano internacional que fracasó en su salto a Europa
Renzo Saravia, de 32 años, es un lateral derecho argentino cuyo perfil de juego ha sido una mezcla de solidez defensiva y vocación por la proyección ofensiva, rasgos que le permitieron ganarse oportunidades tanto en el fútbol sudamericano como en la selección de Argentina, a la que acudió con cierta continuidad tras su debut en 2018 y hasta alcanzar las nueve participaciones a lo largo de un año. Era el suplente de Juan Foyth, actual jugador del Villarreal CF. Tan rápido como subió, descendió cual espuma. El Oporto abonó 5,5 kilos al Racing en 2019, pero nunca llegó a triunfar en Europa y fue cedido al Internacional de Brasil antes de marcharse gratis a Botafogo primero y Mineiro después.
Perfil de Renzo Saravia
Mide 178 centímetros y es todo un atleta que basa su juego en la intensidad y velocidad. Tiene el perfil ofensivo que se le reclama en tantas ocasiones a los Thierry y Foulquier. En definitiva, se espera que aporte mucha profundidad y posibilidades de ataque por la banda derecha.
Sin equipo desde que se desvinculó del Atlético Mineiro en enero, Saravia no es un jugador del que esperar goles y asistencias, pero sí intensidad defensiva y opciones de ataque en beneficio de un equipo necesitado de su perfil. El de Villa de María tiene un valor de mercado de 1,5 millones según Transfermarkt.
Busca el contacto con el balón
Es un perfil, en todo caso, eminentemente ofensivo, un jugador muy diferente a Foulquier. Su principal fuerte es el manejo de la pelota tanto a nivel de centros laterales como desde posiciones más alejadas y puede ser un recurso interesante especialmente en salida de pelota, donde a Carlos Corberán le gusta juntar a tres defensores atrás o incluso para ocupar pasillos interiores cuando el extremo es quien da la amplitud, algo que el equipo ha intentado en ocasiones esta campaña, aunque sin demasiado éxito por las limitaciones técnicas del jugador de Guadalupe.
Una faceta que destaca de su fútbol es la combinación de acciones en las que trata de ganar metros en el campo con otras en las que busca el envío en largo o en diagonal a la espalda de la defensa rival, algo que lo que el extremo del lado contrario y el extremo buscarán aprovecharse.
