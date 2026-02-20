Ryan no evita la sangría: de los que más paran... pero el que más recibe
El guardameta australiano y su compañero Pablo Campos han encajado 41 goles en lo que llevamos de LaLiga
Javier Bengoa
El Levante UD, actualmente penúltimo clasificado de LaLiga EA Sports con 18 puntos, sigue atravesando una profunda crisis defensiva que le está lastrando de forma alarmante en la máxima categoría del fútbol español. Con 41 goles encajados en lo que va de temporada, los granotas son en estos momentos el equipo más goleado del campeonato, por delante de rivales como Mallorca (39), Sevilla (39) o Girona (38) en goles recibidos.
En los últimos tres partidos de LaLiga, el Levante ha sufrido siete tantos en contra, saldando esta racha con tres derrotas consecutivas y solo dos goles a favor en ese tramo, lo que evidencia la falta de solidez defensiva que penaliza al conjunto dirigido por Luís Castro. Desde la llegada del entrenador, el equipo ha mantenido el candado en la meta en dos de los ocho encuentros disputados, algo insuficiente si se pretende abandonar los puestos de descenso.
Las cifras de Ryan en el Levante UD
Pese al mal momento colectivo, Mathew Ryan ha firmado una temporada individualmente relevante bajo palos. Tras disputar 22 partidos en LaLiga, es actualmente el tercer portero con más paradas de la competición (82), una estadística que subraya su importancia pese a la inestabilidad defensiva del equipo. Su destacada cifra de intervenciones lo sitúa por detrás únicamente de Aarón Escandell (Oviedo) y Sergio Herrera (Osasuna).
Además, Ryan ha logrado varias actuaciones clave que han evitado marcadores aún más abultados, lo que demuestra su relevancia pese a encajar gol con frecuencia ante el alto volumen de remates recibidos por el Levante UD.
Campos, más paradas y goles encajados
Pablo Campos, habitual portero suplente, ha tenido participación en dos partidos esta temporada en los que ha encajado 5 goles y realizado 11 intervenciones, cifras que reflejan la exigencia que ha tenido cada vez que ha sido requerido. Fue el meta titular en los dos primeros encuentros ligueros que se saldaron con derrotas ante Deportivo Alavés (2-1) y FC Barcelona (2-3).
