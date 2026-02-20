El Valencia Basket busca la reacción definitiva en Leganés

El Valencia Basket visita este sábado la pista del Innova TSN Leganés en la jornada 22 de la Liga Femenina Endesa en un partido en el que buscará su segunda victoria consecutiva para confirmar una reacción que, tras la eliminación en la Euroliga, espera sea definitiva

El conjunto ‘taronja’ se reencontró con su mejor versión el pasado fin de semana en el encuentro que le enfrentó al Joventut de Badalona (83-57). Con la interior Raquel Carrera y la escolta Queralt Casas como líderes con 14 y 13 puntos respectivamente, volvió a ganar tras las derrotas ante Venecia en Europa y ante Estepona en Liga.

Tras ese triunfo, el Valencia Basket se mantiene en el tercer puesto de la competición nacional con un balance de 16 victorias y 3 derrotas, superado por el segundo Casademont Zaragoza (18-3) y por el líder Spar Girona (19-2).

De cara al duelo ante el Leganés, el entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos mantiene la baja por lesión de la exterior alemana Leo Fiebich, con problemas en el isquiotibial de su pierna derecha.

Su rival, el Leganés, es el octavo clasificado de la liga con un balance de 10 victorias y 11 derrotas. En la jornada anterior cayó en su visita a la pista del Movistar Estudiantes (61-50). Sus principales referentes son la interior Aminata Sangaré, con 12,9 puntos, 10 rebotes y 16,6 créditos de valoración por partido, y la pívot Maya Dodson, con 11,3 puntos, 7,3 rebotes y 14,6 de valoración.

En el partido de la primera vuelta disputado en el Roig Arena, el Valencia Basket se impuso con holgura (89-59) en un encuentro en el que la jugadora ‘taronja’ más destacada fue Fiebich con 13 puntos, 8 rebotes y 23 de valoración.

Noticias relacionadas

Burgos: "Visita complicada"

El técnico Rubén Burgos apuntaba que su equipo está "asimilando el trabajo tanto físico, de trabajo extra en gimnasio y en pista, como a nivel baloncesto y sobre todo con ganas de competir, ya ese partido semanal pues tiene que apetecernos todavía un poco más. Sin duda, el equipo que está rindiendo más por encima de los pronósticos, que normalmente son erróneos al inicio de temporada, merecidamente clasificado para la Copa de la Reina y visitamos su cancha, que siempre ha sido complicada. Recuerdo haber estado en el Pabellón Europa desde el año de Liga Femenina 2 y ahora ya pues al 100% para competir con la máxima exigencia. Yo creo que nos va a tocar dar nuestro 100% si queremos que el partido caiga a nuestro lado”.