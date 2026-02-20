Valencia Basket no puede con el Real Madrid

Valencia Basket cae en la tercera jornada de la Minicopa Endesa ante el Real Madrid. El conjunto taronja compitió, pero no pudo superar el físico del combinado blanco en una Fonteta con decenas de aficionados taronja animando al equipo desde la grada. Con un 2-1 en la fase de grupos, Valencia Basket pasa a semifinales como segundo y se medirá en la segunda semifinal al líder del grupo B, que se dirimirá en el enfrentamiento de esta tarde entre Barça y Gran Canaria, el sábado a las 12h en la Fonteta.

El partido arrancaba espeso para ambos equipos, con poco acierto tanto dentro como fuera. Real Madrid empezó a ver el aro con más facilidad, pero no Valencia Basket. Transcurridos los primeros 5 minutos el parcial era de 7-15 y había tiempo muerto en pista. Los blancos siguieron ampliando su ventaja ante un equipo taronja que apenas podía sumar desde el tiro libre ante el poderío interior rival. Cuando la renta visitante llegaba a 20 puntos, Valencia Basket reaccionaba con un parcial de 7-0 para recortar y que paraba el Real Madrid con un triple sobre la bocina.

El parcial anterior del equipo taronja mantuvo la confianza de los jugadores en el inicio del segundo cuarto, sobre todo en defensa, para impedir que el equipo blanco volviera a escaparse. Durante algunos minutos, Valencia Basket estuvo a una diferencia de unos 13-15 puntos, sin embargo, la superioridad visitante en el rebote impidió a los taronjas contar con segundas oportunidades, que Real Madrid sí que tuvo para poder seguir sumando. Con 20 puntos de diferencia en el marcador, Albert pedía tiempo muerto, pero apenas se movía el colchón visitante (29-52).

En la segunda parte el equipo siguió intentándolo, pero el poderío del Real Madrid impidió cualquier amago de remontada de Valencia Basket. Los minutos transcurrieron con los taronjas tratando de cerrar el partido con las mejores sensaciones posibles, con el calor de la grada de la Fonteta animando al equipo en todo momento.