El mayor reto de Hugo Duro en La Cerámica

Hugo Duro es el máximo goleador del Valencia CF en LaLiga. De hecho, si el segundo doblara su cifra tampoco llegaría a los 7 tantos que lleva el delantero valencianista. Eso habla bien del ariete, pero al mismo tiempo mal de una temporada donde a muchos futbolistas les está costando ver portería. En cualquier caso, una de las cosas que tiene que mejorar el futbolista de Getafe es su puntería lejos de casa. Uno de sus 'debes' en una temporada en la que vuelve a tener la competencia de Sadiq desde el mercado de enero (como en la 2024/25).

Hugo Duro marcando al Espanyol / Eduardo Ripoll

De los siete goles que lleva Hugo Duro esta temporada, solo uno es jugando fuera de casa y fue en Cornellà ante el Espanyol. Un duelo que acabó en empate después de un gol tras una falta inexistente para el cuadro perico y que dejó a Hugo Duro con la miel en los labios. Él había sido el autor del 1-2 y su tanto permitía al Valencia CF conquistar los tres puntos. Sin embargo, aquel tanto de Puado en el último suspiro dejó sin premio al equipo de Corberán e inició una triste racha que duró durante siete jornadas.

Hugo Duro, eso sí, ha logrado ver portería en muchos partidos como local y eso le ha permitido al Valencia CF en muchos de esos contextos llevarse los tres puntos. Lo hizo contra el Getafe de Bordalás en la jornada 3, contra el Athletic en la 6, contra el Levante con un golazo de época en la 13 y contra el Espanyol en la 21.

Cuando Hugo marca el Valencia no pierde

Desde que Hugo Duro ha visto puerta esta temporada, el Valencia CF ha demostrado una fiabilidad absoluta en cuanto a resultados. Cada vez que el delantero madrileño ha marcado, el equipo no ha conocido la derrota, confirmando la importancia de su aportación ofensiva dentro del esquema valencianista. Su olfato goleador no solo ha servido para sumar tantos en el marcador, sino también para reforzar la confianza colectiva en momentos clave de los partidos.

En total, han sido siete encuentros en los que Hugo Duro ha anotado, y el balance es claramente positivo: cuatro victorias y tres empates para el Valencia. Es decir, siempre que el ariete ha celebrado un gol esta campaña, el equipo ha conseguido puntuar. Este dato subraya el peso específico del delantero en el rendimiento del conjunto y evidencia que sus goles están directamente ligados a la capacidad competitiva del Valencia esta temporada.

Marcar al Villarreal CF

De los 39 goles que suma Hugo Duro en Primera División con el Valencia CF, solo uno de ellos ha sido frente al Villarreal CF, y además lo logró en Mestalla. A pesar de su regularidad realizadora y de haberse convertido en una referencia ofensiva para el conjunto valencianista, el delantero madrileño apenas ha podido castigar al submarino amarillo en competición liguera.

Todavía no sabe lo que es marcarle al Villarreal como visitante, una asignatura pendiente que añade un aliciente especial al duelo de este domingo. Romper esa racha y estrenarse como goleador en campo amarillo se presenta como su gran reto inmediato, una oportunidad perfecta para ampliar sus registros y, al mismo tiempo, ayudar al Valencia en un encuentro siempre exigente.