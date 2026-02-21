Las aficiones de los equipos celebran el tradicional encuentro de la Copa del Rey: ambientazo en los aledaños del Roig Arena

La Copa del Rey de baloncesto que se disputa en el Roig Arena de Valencia vivió este sábado el tradicional encuentro de aficiones, un recorrido en el que algo más de dos mil seguidores de diferentes equipos de la acb se unieron para celebrar una nueva edición del torneo copero.

El encuentro arrancó en la zona de aparcamiento de l'Alqueria del Basket, la instalación del Valencia Basket, y recorrió los alrededores del Roig Arena en un camino repleto de buen ambiente, música y afición por el baloncesto.

Con los tradicionales cánticos de "esto es baloncesto" o "queremos la Copa", los aficionados de los diferentes equipos tanto participantes en el torneo como de la liga combinaron sus bufandas y camisetas.

Uno de los mejores ejemplos fue cuando los seguidores de Unicaja de Málaga cantaron el himno del conjunto malagueño rodeados de otras aficiones que también se unieron al cántico.

También se pudo escuchar el himno del Valencia Basket acompañado de la música de las charangas que animaron el pasacalles.

El encuentro de aficiones comenzó en la Copa del Rey de 2015 celebrada en Gran Canaria a través de una iniciativa de unos aficionados de Baskonia, integrantes de la charanga 'Fanfarre Biotzatarrak' que de manera improvisada empezaron a tocar por los bares cercanos invitando al resto de aficionados.

La propia acb define el encuentro de aficiones como una "fiesta del baloncesto nacional" cuya "naturaleza transciende al propio basket" que se ha convertido en "una de las manifestaciones sociales más importantes del deporte español y europeo".