Corberán: “Veo a la plantilla en un momento de forma y ambición muy positivos”

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, afirmó este sábado que ve a la plantilla del equipo “en un momento de forma y ambición muy positivos” antes de enfrentarse este domingo al Villarreal en La Cerámica.

“Somos muy conscientes de cuál es nuestra situación, tenemos que mejorar, tenemos que ganar partidos, queremos hacerlo, y una victoria previa (la del Levante) no cambia nada. Somos conscientes de la lucha en la que estamos inmersos y de las ganas que tenemos de ganar partidos”, comentó en rueda de prensa.

Asimismo, Corberán reconoció que “todos los partidos entre los equipos de la Comunitat tienen parte de rivalidad y un componente emocional especial”. “Nuestra situación actual hace que el equipo lo perciba como un partido importante por la necesidad que tenemos clasificatoria”, expresó.

De cara al partido

Sobre el Villarreal, el técnico valencianista analizó que “es un equipo peligroso, con buenos futbolistas y buenas conductas entrenadas que, además de tener un buen ataque posicional, transita muy rápido y tratan de aprovechar las perdidas de balón”.

“Somos conscientes del nivel del Villarreal con un buen entrenador y una buena plantilla. Cuando enfrentas equipos de ese nivel siempre es una motivación. Lo vivimos, por un lado, con las ganas de seguir sumando puntos y, por otro lado, sabiendo el nivel del equipo rival”, agregó.

“Desde esa motivación, responsabilidad y compromiso, afrontarlo de la mejor forma posible. Los números del Villarreal en casa son muy buenos, va tercero y ha jugado Liga de Campeones, somos muy conscientes del nivel del rival, pero también de nuestras posibilidades”, aseguró.

Recuerdos de un empate

La temporada pasada, el Valencia empató en La Cerámica frenando una racha de cinco derrotas consecutivas, un partido que, pese a que forma parte del pasado, Corberán dijo que “aporta nivel de confianza que el equipo fuera competitivo y reconocible”, aunque añadió que "lo que pasó hace un año queda ahí y lo importante será lo de mañana y para eso nos hemos preparado. Estamos en un momento en el que no tenemos los puntos que queremos y estamos muy centrados en mejorar cada partido, crecer como equipo”.

Por otro lado, sobre las declaraciones de Marcelino en las que dijo que cuando le destituyeron como entrenador del Valencia se puso fin a la etapa de un equipo ganador, dijo que “Marcelino es un entrenador que respeto mucho, porque su carrera habla de su nivel y más que es el último entrenador que le ha dado un título al Valencia”.

“Sus palabras no entro a valorarlas, nos centramos en nuestro momento y presente que es el de sacar más puntos porque no tenemos los puntos que deseamos”, apuntó.

Y, por último, en cuanto a la posible incorporación del lateral derecho argentino Renzo Saravia, el técnico valencianista dijo que no le parece respetuoso opinar de un jugador que no es del Valencia, pero apuntó que entiende que “habrá novedades en las próximas horas”.