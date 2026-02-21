Derrota cruel y adiós al sueño de la final en casa

Ni en la peor pesadilla se podía imaginar un final tan cruel para el Valencia Basket (106-108). El partidazo de los taronja y la brutal exhibición de Jean Montero en el último cuarto bien merecían la final de este domingo, pero cuando todo se había puesto de cara, el partido se escapó con dos triples de Hezonja, el segundo de ellos tras una pérdida en el saque de fondo. Ni el dominicano pudo arreglarlo en los ocho segundos que quedaban para el final, bien defendido por un un Real Madrid que ya espera rival en la final.

De inicio, Pedro Martínez repetía los mismos descartes que el pasado jueves. Sin Omari Moore, Isaac Nogués ni Yankuba Sima, el técnico taronja salía de inicio con Darius Thompson, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers. El Real Madrid se llevaba la primera posesión y no tardaba en anotar de tres en las manos de Deck, pero la respuesta de los locales fue también inmediata con triples de Taylor y Pradilla, que ponían por delante a los taronja.

El Valencia BC tiraba más de tres que de dos, evitaba el factor Tavares y anotaba de nuevo por medio de Reuvers, que ponía el 11-7. El mano a mano entre Deck y Taylor marcaba las siguientes posesiones, con cuatro puntos para cada uno y un mate del taronja que puso al sector taronja del Roig Arena en pie (13-9).

Pedro Martínez cambiaba el quinteto completo en apenas ocho segundos, dando entrada en dos tandas a Key Sako y Montero primero y a De Larrea y Puerto después, antes del ecuador del primer cuarto. El Valencia BC lograba mantener así la máxima intensidad defensiva y ofensiva y lograba cerrar un parcial de 11-0, con Montero anotando su primer triple y De Larrea volviendo a poner a los taronja en pie tras un gran mate.

Pero la estrategia no cambiaba, el Valencia BC buscaba una y otra vez jugadas para el triple y Puerto, Badio y Reuvers volvían a anotar desde el 6,75 para cerrar el primer período con un espectacular 34-16. Los taronja habían lanzado 14 triples (50%), por solo cinco veces de 2 (80%), superando el récord histórico anotación en un primer cuarto en la Copa.

Reacción madridista

La afición local disfrutaba como nunca, pero la reacción del Madrid no se hizo esperar y llegó con la fórmula taronja, con dos triples seguidos de Campazzo y otro de Hezonja que obligaron a Pedro Martínez a parar el partido (34-25) en menos de dos minutos y medio.

En la vuelta a la pista, el partido entraba en una fase de intercambio de canastas, con Puerto y Badio ayudando a mantener la diferencia hasta que Scariolo pidió tiempo a 2:58 del descanso, con 43-34 en el marcador.

Hezonja y Llull volvían a hacer daño desde el 6,75, pero un inspirado Reuvers anotaba también de tres y sumaba cinco puntos claves para mantener a los taronja con ventaja (48-40). Y llegó una más que discutible antideportiva a Costello sobre Tavares que metió aún más a los blancos en el partido, con el caboverdiano anotando los dos tiros libres y machacando el aro en la siguiente acción (48-46).

En un momento delicado, Kameron Taylor volvía a emerger para evitar la remontada, sumando primero un 2+1 y después anotando desde el tiro de libre, para cerrar la primera parte con una última canasta antes de la respuesta de un Tavares (54-50) que empezaba a hacer daño tras pasar desapercibido en los primeros diez minutos.

Igualdad tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, Pedro Martinez repetía el mismo quinteto inicial, pero del recital del primer cuarto se pasó a unos minutos de sufrimiento ante un Madrid que lograba ponerse por delante tras un mate de Hezonja (58-60) a los dos minutos, después de que el croata sumara también un triple y otro Llull.

Pero los taronja no entraban en pánico y aunque no encontraban la fluidez y continuidad en la anotación, seguían sumando de la mano de Darius, De Larrea, Sako y un Taylor que parecía recuperado del golpe que sufrió minutos antes.

Pese a ello, Pedro Martínez paraba el partido instantes después tras un parcial de 0-5 tras un triple de Maledon y una canasta de Deck, que ponía el 65-68.

De Larrea, en unos grandes minutos, sumaba cuatro puntos y ponía a los taronja en pie tras un espectacular mate en carrera. Antes, Badio había anotado otro triple para dar oxígeno a los taronja. Maledon y Feliz empujaban de los de Scariolo pero un triple de Costello en el último segundo del cuarto ponía el 79-77.

De un brutal Montero al jarro de agua fría final

Con diez minutos por delante, cada balón valía su peso en oro y en los taronja llegaba a las manos de los dos más inspirados, KameronTaylor y Jean Montero. El primero abría el cuarto con un 2+1 y el dominicano minaba la moral de los blancos anotando en acciones de todos los colores, con 10 puntos seguidos con un 2+1 y un triple que ponían el 92-84 y obligaban a Scariolo a parar el partido.

Pedro Martínez daba un mínimo descanso a Montero y en su vuelta a la pista, sumaba un nuevo 2+1 que hacía explotar de alegría de nuevo a la afición taronja. El Madrid estaba contra las cuerdas (98-87), pero quedaban aún cinco minutos y no se podía bajar la intensidad.

Jean Montero, tras el triple con el que ponía el 106-101 a menos de un minuto del final. / F. Calabuig

El Madrid fiaba sus opciones a encontrar a Tavares bajo el aro y con sus puntos y los rebotes ofensivos, se pudieron a cuatro puntos a falta de 1:50 para el final. Un momento delicado que lo es menos si en tu equipo tienes a Montero, quien con una vertiginosa entrada a canasta y un triple encendía el Roig Arena, con un 106-101 a 20 segundos del final.

Noticias relacionadas

El Madrid, sin embargo, contaba con Mario Hezonja, quien anotaba un triple para poner el 106-104 a 16 segundos. Montero sacaba de fondo en largo, el Madrid recuperaba el balón y buscaban de nuevo a Hezonja, quien no perdonaba desde la esquina para poner por delante al Real Madrid. Ver para creer. Con ocho segundos por delante, Pedro Martínez pedía tiempo en busca de la jugada para ganar el partido. Montero se la volvía a jugar en una acción individual, pero le taparon bien y la jugada acabo en falta de los taronja. Campazzo anotaba el tiro libre con el que se cerraba el partido, con un 106-108 cruel para los méritos de los taronja y los más de 5.000 aficionados del Valencia Basket en la grada.