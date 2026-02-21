Mensaje de Juan Roig a los jugadores tras el KO contra el Real Madrid en Copa del Rey
El propietario del Valencia Basket salió tras el encuentro y mostró deportividad tras el KO copero en un Roig Arena lleno hasta la bandera
Jaume Puig
El Valencia Basket cayó derrotado contra el Real Madrid en un partido en el que pasó de todo. El Valencia Basket jugó mejor el primer y el último cuarto, no estuvo bien en el segundo y dejó claro que tiene equipo y entrenador para ir a por todo. También se pueden reconocer dos cosas importantes: el Madrid contó con el favor del arbitraje en el último cuarto (como sucede siempre) y al mismo tiempo el Valencia CF se cavó su propia tumba con una pérdida final que dio al Madrid un triunfo sobre la bocina. A pesar de la derrota, Juan Roig demostró una vez más su gran implicación con el proyecto y salió a hablar tras la derrota contra el Madrid. Además lo hizo con un buen tono.
"Hemos perdido, pero teníamos que haber ganado. Eso es lo que hay. Luego yo de basket sé justito. Cuando entra de cerca de la canasta son dos y cuando entra de tres es de tres", aseguró. Sobre el pabellón, eso sí, se mostró todavía más orgulloso. "Hemos sido el pabellón que ha hecho la mejor Copa del Rey. Se demuestra que el basket es un grandísimo deporte que lo que hay que hacer es todos los que estamos aquí, saber dirigirlo. Que hay mucho que no se sabe dirigir. Y ahí está el reto que dije hace 35 años que aún no se ha cumplido y es que seríamos... que tendríamos más tirón que el fútbol. Estamos aún bastante lejos, pero hay que tener esa mentalidad. Lo que tienen que hacer los demás equipos es hacer estos pabellones. Con eso nos salíamos y no nos hace falta ni jugar la NBA", aseguró Juan Roig.
Aviso de cara a LaLiga
Juan Roig, que siempre se muestra ambicioso con los objetivos del equipo durante la temporada, destacó tras el encuentro cuál fue su mensaje para el vestuario después de la derrota. "Ahora hay que ir a ganar la ACB. Eso es lo que le he dicho a los jugadores en la pista", destacó. En definitiva, en el Valencia Basket caerse está permitido pero levantarse es obligatorio. Y ya hay casos en el pasado más reciente que demuestran que el conjunto dirigido por Pedro Martínez sabe reponerse y luchar por todo a final de curso. Los jugadores se lo merecen.
