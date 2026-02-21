Baloncesto
Llorca, Catalá y Bernabé, en el Roig Arena para apoyar al Valencia Basket
El president de la Generalitat, la alcaldesa de València y la delegada del Gobierno han presenciado el partido desde el palco de autoridades
Nadie quería perderse uno de los partidos más esperados de esta Copa del Rey y también del año. El encuentro de semifinales que ha enfrentado esta tarde al Valencia Basket y al Real Madrid ha reunido en el palco de autoridades a varios representantes políticos de primer nivel de la Comunitat Valenciana que no se han querido perder uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año que está teniendo lugar en València.
Desde el palco de autoridades del Roig Arena, se ha podido ver al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca y la alcaldesa de València, María José Catalá, que han presenciado el partido con la bufanda del conjunto taronja, como unos aficionados más viviendo con intensidad todos los lances del juego. Junto a Llorca se ha sentado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que tampoco ha querido perderse el partido y Susana Camarero, vicepresidenta primera del Consell que también ha acudido a ver la semifinal de copa al coliseo valenciano.
En el palco también se ha podido ver a Antonio Martín, presidente de la ACB y al valenciano José Manuel Rodríguez Uribes, actual presidente del Consejo Superior de Deportes.
