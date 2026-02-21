Los maestros kickboxers de Quart y Burjassot tocan el cielo

Después de toda una vida dedicada a las artes marciales, los maestros José Gómez Valdelvira (Quart de Poblet, 71 años) y Ginés Fernández Oller (Burjassot, 66 años) han logrado el máximo grado de conocimiento y reconocimiento de la Federación de Kickboxing de la Comnunitat Valenciana. Recientemente, la federación les ha otorgado el noveno dan de kickboxing, lo que los acredita como los instructores de mayor rango en la Comunitat Valenciana, y también los sitúa entre los mejores de toda España.

El kickboxing surge de la combinación de varios deportes de combate y artes marciales tradicionales, por ello, puede considerarse un deporte moderno de combate.

José Gómez Valdelvira dirige y entrena en su gimnasio ubicado en Quart desde 1979, por tanto, hace 47 años. En su centro deportivo están ubicados el Club KickBoxing Quart de Poblet y el Club Karate Quart. Para este maestro -que también es octavo dan de kárate-, el kickboxing es un deporte que puede ser practicado «en sus distintas modalidades, por público de todas las edades, desde niños a mayores, incluyendo lógicamente quienes se preparan para combatir sobre el ring». Este deporte de contacto aporta valores fundamentales como «compromiso, respeto, disciplina y capacidad de superación».

Ginés Fernández fundó el Club Deportivo Funakoshi en Burjassot, en 1982, hace 44 años, y actualmente ayuda a su hijo Ginés, quien está al frente del mismo. El maestro de Burjassot, que también es octavo dan de kárate, destaca que este deporte de contacto es perfecto «para los niños ya que se trabajan las cualidades que necesitan los chavales como psicomotricidad, velocidad o fuerza». Para los jóvenes y adultos, «aporta valores de autocontrol y, en todos los casos, es muy importante la labor que hacen los maestros porque cada uno tiene su metodología. Sirve para quemar el estrés y , por supuesto, como defensa personal», explica. Gómez Valdelvira ha formado a lo largo de su carrera a decenas de alumnos, gran parte de los cuales, se han convertido también en instructores de primer nivel en la Comunitat Valenciana, a los que en muchos casos ha examinado también para que obtengan su cinturón negro u otros grados. «En el gimnasio trabajamos siempre colaborando con el Ayuntamiento y el Consejo Asesor de Deportes de Quart, y además, todo el mundo está federado, con sus licencias y seguros en regla», comenta. Junto a Ginés Fernández, Gómez fue fundador de la Federación de Kickboxing de la Comunitat Valenciana hace dos décadas. De hecho, Ginés estuvo como presidente un año y pico, y José Gómez Valdelvira, 19 años.

Los dos instructores, el día que recibieron los títulos de noveno dan. / CKQ

Ambos fueron los pioneros y quienes introdujeron y modernizaron este deporte de contacto en la Comunitat Valenciana. Hasta tal punto que como indica Ginés, «ahora tenemos alumnos que son hijos de nuestros primeros alumnos». José añade que en su centro deportivo se han formado peleadores que hoy «están combatiendo profesionalmente en veladas mundiales al máximo nivel». Y en ambos casos, tienen una amplia cuna de campeones nacionales y europeos, de todas las edades y modalidades como Point Fighting, Light Contact o Kick Light.

Ambos instructores desmienten que esta sea una actividad «violenta». En los gimnasios siempre se trabaja «con unas normas» y con protecciones en la cabeza, en las manos (guantes) y en las piernas. No se busca hacer daño al compañero, comentan, sino ponerse en forma y descargar la adrenalina. Y lo mismo ocurre con las competiciones, organizadas en distintas modalidades y arbitradas por colegiados formados.

Ambos maestros han superado una terrible enfermedad, «probablemente gracias al deporte», comenta Gómez, lo que les hace valorar más todo lo que han logrado.