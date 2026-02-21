Renzo Saravia ya está en València
El lateral derecho argentino ya se encuentra en València y está listo para pasar reconocimiento médico este lunes y ponerse manos a las órdenes de Corberán
Pablo Leiva
El lateral argentino Renzo Saravia ya se encuentra en la capital del Turia para convertirse en nuevo jugador del Valencia CF. El futbolista ha llegado a València este sábado 21 de febrero tras desplazarse en AVE desde Madrid, ciudad a la que aterrizó previamente procedente de Argentina.
Saravia, que llega libre tras la lesión de Dimitri Foulquier, aterrizó en la capital de España después de un vuelo transoceánico y, sin apenas margen, puso rumbo a València para ultimar los detalles de su incorporación. El club de Mestalla ha acelerado las gestiones en los últimos días ante la necesidad de reforzar el lateral derecho.
El defensa pasará este lunes el pertinente reconocimiento médico con el Valencia, que será más exhaustivo de lo habitual al tratarse de un jugador sin equipo. Los servicios médicos del club revisarán minuciosamente su estado físico antes de dar luz verde definitiva a la operación.
Una vez superadas las pruebas médicas y formalizada su vinculación contractual, Saravia podrá ponerse a las órdenes de Carlos Corberán, que suma así una nueva pieza para apuntalar la defensa en un tramo clave de la temporada.
