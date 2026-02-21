Renzo Saravia, nuevo fichaje del Valencia CF: "Soy un profesional, estoy para competir"

El futbolista argentino Renzo Saravia ya se encuentra en València para convertirse oficialmente en nuevo jugador del Valencia CF. El lateral derecho llegó a la ciudad a primera hora de la tarde vía AVE, procedente de Madrid, donde atendió a los medios de comunicación presentes.

Saravia pasará este lunes el preceptivo reconocimiento médico y, si todo transcurre según lo previsto, firmará su contrato hasta el 30 de junio de 2026. El defensa llega libre para reforzar una posición debilitada en el conjunto valencianista debido a la falta de efectivos en el lateral derecho. Su incorporación responde a la necesidad urgente de cubrir la baja hasta el próximo curso de Dimitri Foulquier, intervenido de la rodilla Además, Thierry Correia ha arrastrado diversos problemas musculares durante la temporada.

A su llegada a Joaquín Sorolla, Saravia se mostró ilusionado con el nuevo reto del Valencia CF: "La verdad que muy contento por este momento de mi carrera, y disfrutando de esto. Ahora a aprovechar y ponerme a disposición del club. Me siento muy feliz de llegar a València, una ciudad hermosa y un club tan grande".

Uno de los aspectos que más ha preocuado al valencianismo es el del estado físico con el que pueda unirse al equipo, ya que no compite desde diciembre de 2025. En enero finalizó contrato con su anterior club, el Atlético Mineiro de Brasil. El argentino de Río Seco, nacido en la provincia de Córdoba como ilustres como Kempes, 'Piojo' López o Aimar, o como su nuevo compañero de equipo, Lucas Beltrán, asegura que su estado de forma es bueno. "Me he estado entrenando, soy profesional, he estado trabajando en Argentina también, ya ahora a estar a disposición del entrenador y ponerme a punto para cuando él lo disponga estar con todo el equipo. Estoy para competir", apuntó.

Compromiso hasta 2026

Renzo Saravia firma hasta junio de 2026, razón por la que prefiere centrarse en el presente: "Esa es la idea, estar este tiempo hasta final de temporada y en un futuro veremos. La idea es hacer las cosas bien y dejar un buen mensaje y una buena imagen en la cancha".

Por otro lado, se espera que el lateral argentino presencie este domingo el derbi autonómico ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica, donde comenzará a tomar contacto con su nuevo equipo antes de incorporarse oficialmente a la dinámica de trabajo tras superar la revisión médica y sellar el contrato el lunes.

Con su llegada, el Valencia refuerza una posición clave en un tramo decisivo de la temporada, confiando en la experiencia y competitividad del lateral argentino para aportar solidez y profundidad por la banda derecha.