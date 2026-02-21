El Valencia Basket repite la historia: la maldición del anfitrión se ceba con el equipo taronja en la Copa del Rey

El Valencia Basket, apeado de la Copa del Rey en semifinales por el Real Madrid (106-108) ha cumplido la maldición del anfitrión. Desde que el 17 de marzo de 2002, hace casi 24 años, el base estadounidense Elmer Bennet levantara como capitán del entonces TAU Cerámica el título de la Copa ante un enfervorecido Fernando Buesa Arena de Vitoria, ningún anfitrión del torneo ha vuelto a lograr el título.

En el caso del Valencia Basket, será la tercera vez que lo intente. En 1999, Valencia acogió por primera vez el torneo en su era moderna y el entonces Pamesa Valencia perdió en los cuartos de final.

Además, un año después de que el Baskonia conquistara 'su' Copa, en 2003, de nuevo acogió el torneo en la Fonteta y aunque esta vez superó la primera ronda, solo pudo llegar hasta las semifinales del mismo. Lo mismo le ocurrió en la pasada edición al Dreamland Gran Canaria, que ejerció de anfitrión en Las Palmas en 2025 pero que cayó en la penúltima ronda del torneo.

El último anfitrión que rozó el título en su propio pabellón fue el Real Madrid hace ahora ya un lustro. En la edición de 2021, el equipo que dirigía Pablo Laso llegó a la final pero cayó ante el Barcelona, se quedó sin título y agrandó la maldición. En estas últimas cuatro ediciones, el equipo que jugaba en su cancha no ha podido ni si quiera llegar a la final.

Como entre 1996, cuando se estrenó el formato, y 2002, cuando el Baskonia ganó en Vitoria, el equipo alavés es el único equipo que ha conseguido ese éxito. En las doce ediciones previas en la 'era acb' solo otro club, el antiguo CAI Zaragoza lo consiguió, puesto que ganó la edición que se celebró en 1984 en la ciudad maña.

El sexto clasificado

La 'maldición' del sexto clasificado al final de la primera vuelta, que es cuando se deciden los participantes, se extiende a toda la era moderna de la Copa, es decir desde 1996, porque en estas treinta ediciones ningún equipo ha alzado el trofeo desde la sexta posición. En esta edición, el Unicaja, fue eliminado por el Real Madrid en el primer cruce fraticida (100-70). Por contra, el 'campeón de invierno' domina el palmarés con 12 triunfos en 30 ediciones, el Real Madrid campeón invernal ya está en la final, y los cuatro primeros clasificados copan el 73,3% de los títulos en este tiempo.

Facundo Campazzo, ante Unicaja / ACB Photo - David Grau

Quedar entre los cuatro primeros en la primera vuelta permite evitar a los otros tres mejores en los cuartos de final, por lo que el sexto siempre se mide a uno de los cuatro equipos que mejor primera vuelta ha hecho.

Pero esa situación también afecta al octavo clasificado y el Unicaja en 2005 se llevó el torneo desde esa plaza; al séptimo y el TDK Manresa en 1996, el Joventut en 1997 y el Barcelona en 2007 y 2013 lo ganaron desde esa posición; y al quinto y el Valencia Basket en 1998, el Estudiantes en 2000 y el Unicaja en 2023 consiguieron el título. En cambio, no hay aún ningún sexto que haya salido campeón.