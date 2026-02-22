Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La bandera con el águila bicéfala, entre la afición del Real Madrid en el Roig Arena

Una bandera con el águila bicéfala, que nunca fue oficial, ondeó en la grada del Real Madrid durante la final de la Copa del Rey de baloncesto contra Baskonia

La bandera con el águila bicéfala entre la afición del Real Madrid. / Francisco Calabuig

Redacción Levante-EMV

Una bandera de España con una águila de dos cabezas sobresalía en la grada de aficionados del Real Madrid en el Roig Arena. Los aficionados del club blanco apoyaban a su equipo en la final de la Copa del Rey de baloncesto, en la que se han enfrentado a Baskonia.

Los aficionados del Real Madrid jalearon a su equipo durante los cuarenta minutos vibrando con las anotaciones de los Campazzo, Hezonja, Tavares y compañía. Y en el sector de seguidores blancos, entre bufandas y camisetas, se ondeaba una bandera con el águila bicefala. La enseña, que nunca ha existido como Bandera oficial de España, se ha empleado en el cine o las series.

El águila bicéfala es una marca heráldica que simboliza la unión del Sacro Imperio Romano Germánico con la monarquía española bajo la dinastía de los Habsburgo, cuya rama española era la Casa de Austria.

