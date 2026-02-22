Carlos Álvarez: "El equipo compite pero no nos da de momento"

El centrocampista del Levante Carlos Álvarez ha lamentado este domingo, tras perder ante el Barcelona (3-0) en LaLiga EA Spors, que el cuadro valenciano "compite" pero que no les está dando "de momento" para sumar resultados que los saquen de la zona de descenso.

"Sabíamos que veníamos a un campo muy difícil, ante los mejores jugadores del mundo. Sobre todo en la primera parte, si hubiéramos aprovechado las ocasiones que tuvimos, podríamos haberles hecho dudar", ha apuntado a los micrófonos de Movistar+.

El jugador andaluz ha lamentado la primera ocasión del partido, en la que, a su juicio, se precipitó en el remate que atajó Joan García puesto que haberse puesto por delante "hubiese dibujado otro escenario".

Asimismo, Álvarez, que ha reconocido que en la segunda parte les costó más puesto que el Barcelona contemporizó la posesión y les hizo "desgastarse" corriendo detrás de la pelota, pero no pierde la fe de cara a sumar en las próximas jornadas.

"Sabemos que ahora vienen los rivales de nuestra Liga, el equipo lo va a dar todo, lo va a competir y estamos comprometidos con que que todavía podemos sacarlo", ha concluido.