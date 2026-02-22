Carlos Corberán: "La contundencia en las áreas ha definido a dónde se marchan los puntos"

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, admitió que la falta de contundencia en las áreas marcó el partido en la Ceràmica, que acabó con derrota ante el Villarreal (2-1).

El técnico de Cheste reconocía que se marchaban "insatisfechos" porque "el resultado no era el esperado" ya que "creíamos en la posibilidad" de puntuar. Para Corberán, en la primera parte "faltó fútbol" donde el Villarreal "nos dominó" y la "contundencia en las áreas ha definido a dónde se marchan los puntos". Corberán apelaba a "defender y mejorar" mirando a lo que hizo el equipo en la segunda parte, "donde el equipo dio un paso adelante, generó pero sin acierto".

Por su parte, Copete, central valencianista, atribuía la derrota a que el Villarreal ha “aprovechado las ocasiones” y el Valencia, no. “Han sido más contundentes en sus ocasiones y se llevan los tres puntos”. El andaluz calificó como “clave” que el Villarreal empatara pronto tras el gol de Ramazani. “Me quedo con lo positivo. En la segunda parte hemos dominado, ellos no han generado y no hemos aprovechado nuestras ocasiones. Ahora hay que seguir”.

Por otro lado, Guido Rodríguez estrenaba titularidad. El argentino apuntó que "lo hemos intentado hasta el final, tuvimos ocasiones y el empte hubiera sido lo justo". Para el campeón del mundo, "ahora hay que pasar la bronca y pensar ya en el próximo partido. Hay que trabajar y seguir".

Sin ganar desde 2017

Con la derrota, el Valencia sigue sin conseguir una victoria en la Ceràmica desde 2017 cuando se impuso al submarino con goles de Carlos Soler y Santi Mina, 0-2, con Voro en el banquillo. En este sentido, desde el ascenso 'groguet' en 1998, el balance refleja una ligera ventaja para el Submarino, que suma 23 victorias por las 18 del conjunto de Mestalla y 11 empates. El punto de inflexión en este cambio de poder llegó en la última década. Con la entrada de Peter Lim al accionariado del Valencia para dominarlo, la tendencia histórica comenzó a invertirse.

Hasta entonces, el Valencia había logrado sostener su hegemonía autonómica, incluso, ante el crecimiento constante del Villarreal. Pero a partir de 2019, tras la salida del técnico Marcelino García Toral, actual técnico amarillo, y del director general Mateu Alemany, el club blanquinegro inició una etapa de inestabilidad deportiva y desinversión que se tradujo en la pérdida de protagonismo tanto en el plano europeo, donde no ha regresado desde 2020, como en el nacional. Mientras tanto, los castellonenses han sabido comerse en su beneficio ese terreno. En el Viejo Continente, dirigidos por Unai Emery, levantaron la Europa League en 2021 y, en España, compiten esta temporada por volver a la Liga de Campeones, competición en la que han cuajado un pésimo curso tras el éxito de la clasificación en la temporada 2024/25.