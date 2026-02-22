Un derbi que no entiende de clasificaciones ni de favoritos

El Villarreal recibe al Valencia tercero en la tabla y el cuadro de Corberán visita al de Marcelino más pendiente de la salvación que de otra cosa. Polos opuestos tan alejados que en cualquier otro deporte sería impensable pensar en que hay partido. Pero la realidad es que todo está abierto. El Submarino, lógicamente favorito, asume con naturalidad una jornada en la que quiere seguir disfrutando de esa ventaja con el Atlético de Madrid por la tercera plaza. Con un revitalizado Mikautadze, el siempre importante Moleiro y con un Pape Gueye a un nivel espectacular en el pasado más reciente. En el Valencia las dudas con el estado de Lucas Beltrán pueden hacer hueco a Javi Guerra en el once, sobre todo por su buen nivel en el Derbi contra el Levante.

El Submarino necesita hacer ‘click’. De los últimos 8 encuentros entre todas las competiciones, el Villarreal solo ha ganado dos encuentros: Espanyol en casa y Levante en el Ciutat de València. Por el camino, las derrotas contra Betis, Ajax, Real Madrid, Bayer Leverkusen y Getafe y el empate contra Osasuna. Una dinámica extraña para un equipo que marcha tercero, en un año espectacular en LaLiga y que tiene a jugadores en fantástico estado de forma. Moleiro llamando a la puerta del Mundial es uno de los grandes secretos de un Villarreal que tiene en ese intercambio de defensa ataque uno de sus mayores peligros. El equipo de Marcelino sale con su habitual 4-4-2, pero en fase ofensiva dibuja tres centrales para tirar a Pedraza de carrilero largo, Buchanan por derecha (o Pepé) ocupar todo el carril diestro y meter muchos jugadores por dentro. Es ahí donde la libertad total de Moleiro le permite aparecer por la frontal, atacar la espalda o venir incluso a pedirla. También, por otra parte, el Submarino llega a este partido con una versión menos arrolladora a la contra pero ha demostrado este curso ser uno de los mejores equipos de Europa en ese contexto. Además, en casa el Villarreal se ha convertido en uno de los equipos del curso con solo dos derrotas ante los dos primeros: Madrid y Barcelona.

La dinámica del Valencia CF

El Valencia es uno de los mejores equipos de la LaLiga en los últimos cinco partidos. Tres victorias y dos derrotas con 9 puntos, ocho más que Elche y Espanyol, cinco más que Levante y Oviedo e incluso mejores registros que el propio Villarreal o Atlético de Madrid. A pesar de eso, la realidad es que el Valencia vive sin colchón. La horrible primera parte del curso ha dejado claro que ahora solo queda sumar mucho. Y para eso, el cuadro de Corberán debe dar una versión similar a la de Getafe y Orriols, pero también a muchos momentos de ese partido de La Cartuja donde más allá de la derrota el grupo estuvo a buen nivel.

La gran duda será ver qué defensa plantea un Corberán que recupera a Thierry y Copete. Si seguir con ese ‘falso lateral’ como Unai Nuñez, que dibuja una línea de cinco por momentos como tercer central para ver a Rioja cerca o apostará por un cambio en busca de sorprender al Submarino. Mientras, Sadiq o Hugo Duro es otra de las dudas de un encuentro en el que parece que el nigeriano tiene ganada la partida de cara al inicio en este choque. Por su parte, en la medular la gran novedad como titular puede ser Guido Rodríguez.

Noticias relacionadas

En definitiva, en una temporada en la que Villarreal y Valencia han tenido rumbos opuestos, el Derbi entre ambos asoma con la sensación de que una vez pite el colegiado no habrá favoritos. ¿Quién se llevará los tres puntos?