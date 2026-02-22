Escándalo en el empate del Valencia CF Mestalla en Reus: "El balón no atravesó la línea"

El VCF Mestalla ha disputado en la tarde de este domingo el partido ante el Reus FC Reddis correspondiente a la jornada 24 del Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, disputado en el Municipal de Reus, ha finalizado con empate en un partido muy igualado en que el filial compitió bien, se adelantó en la segunda mitad con gol de Víctor JR y vio como el Reus FC Reddis igualó en una acción en que el balón no entró en la portería y al que inicialmente la colegiada no dio validez.

Ya al primer minuto dejó claras las intenciones el filial valencianista que afrontaba una nueva prueba ante un rival de la parte alta de la clasificación con la voluntad de competir y sumar fuera de casa. Un centro lateral de Marcos Navarro, tras combinación entre Víctor Jr y Mario Domínguez fue la primera llegada valencianista que buscaba las acciones rápidas y verticales ante un Reus FC que inicialmente se acercó mediante acciones a pelota parada

La igualdad se mantuvo en un tramo inicial de partido en que los dos equipos buscaron la portería rival, pero sin ocasiones claras, con una defensa del VCF Mestalla bien posicionada con Panach, Wanjala y Prevedini en el eje central, con Marcos Navarro y Rodri Gamón en los laterales.

El primer lanzamiento a portería del partido llegó por medio del VCF Mestalla, poco antes de la media hora en un lanzamiento de Javi Navarro, que detuvo Pacheco y acto seguido el filial conseguiría marcar por medio de Mario Domínguez, pero el gol fue anulado por fuera de juego. La respuesta del Reus llegó en una acción de Óscar que acabó estrellando el balón en la madera.

Antes del descanso pudo adelantarse el VCF Mestalla en una doble acción de Mario Domínguez que acabó estrellando el balón en el larguero de la portería local.

Segunda mitad

La segunda mitad inició con un punto más de ritmo, con más llegadas de los dos equipos, primero el VCF Mestalla por banda derecha con un centro de Rodrigo Gamón, y el Reus FC por su banda izquierda en algunos centros laterales sin consecuencias.

La tuvo el VCF Mestalla en una acción entre Benama y Víctor JR que finalizó con un lanzamiento ajustado de Mario Domínguez y la tuvo el Reus FC Reddis en un remate de cabeza que detuvo Raúl Jiménez y un posterior lanzamiento de Oscar que salió por encima del larguero.

El VCF Mestalla se adelantó en una nueva buena acción colectiva de ataque en la que Benama acabó cediendo al balón a Víctor JR que desde la frontal pudo batir a Pacheco para anotar su octavo gol y poner en ventaja al filial.

El gol obligaba al Reus FC Reddis a adelantar posiciones para buscar el empate mientras el VCF Mestalla refrescaba el equipo con la entrada al terreno de juego de Aimar Blázquez por Mario Domínguez, así como Pedro Gomes y Aaron Mayol que se estrenaron con el filial. Pero el Reus consiguió el empate en una acción con cierta polémica al no quedar claro que el balón atravesara plenamente la línea de gol.

En los minutos finales el VCF Mestalla sufrió el empuje del Reus FC, obligando a Raul Jiménez a realizar algunas intervenciones de mérito, especialmente una en los minutos finales en que hubo de rectificar tras un lanzamiento que rebotó en un rival.

Al tiempo el filial trataba de no renunciar al ataque y buscó el gol de la victoria en un centro lateral de Marcos Navarro que cerca estuvo de conectar Aimar Blázquez.

Próximo partido

La próxima cita del VCF Mestalla será el sábado 28 de febrero a las 16:00 h en el Antonio Puchades ante el FC Barcelona B.