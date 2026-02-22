Felipe VI visita el Roig Arena antes de asistir a la final de la Copa del Rey
El empresario Juan Roig y diversas autoridades como la alcaldesa de València, María José Catalá, recibieron al rey Felipe VI en el Roig Arena, recinto que acogió la Copa del Rey.
El rey Felipe VI realizó este domingo una visita al Roig Arena, el recinto multiusos de València que ha acogido desde el jueves la Copa del Rey, antes de asistir a la final del torneo entre el Real Madrid y el Kosner Baskonia.
Inaugurado en septiembre de 2025, el Roig Arena es una instalación impulsada y sufragada por el empresario Juan Roig, máximo accionista del Valencia Basket en una parcela del Ayuntamiento de València. El proyecto ha tenido un presupuesto global de 400 millones, de los cuales 365 han sido para la construcción y puesta en marcha del edificio principal.
Felipe VI llegó al Roig Arena cuarenta minutos antes del encuentro y fue recibido, además de por Roig, por la alcaldesa de València, María José Catalá, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, o la ministra de ciencia, Diana Morant, y la ministra de educación y deportes, Milagros Tolón, entre otras autoridades.
El monarca, guiado por el director general de Valencia Basket, Enric Carbonell, ha recorrido distintas áreas del Roig Arena, ha saludado a jugadores y jugadores del conjunto taronja y ha recibido una camiseta del club con el nombre de Felipe VI.
Pitos
Cuando el rey ha salido a las gradas del Roig Arena, minutos antes del inicio del partido, ha recibido pitos por parte de un sector de aficionados de los dos finalistas de la Copa del Rey.
- Los primeros 500 operarios de la gigafactoría de Volkswagen van a cobrar unos 1.500 euros netos al mes
- Luis de Guindos: 'En España el proceso inmigratorio, que es imprescindible, está tirando de la actividad económica
- Las inmobiliarias valencianas alertan de que los pisos están sobrevalorados y van a bajar
- Platón, filósofo de la antigüedad: 'La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos
- Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
- Qué son los Therian, la nueva moda de la que todo el mundo habla: 'Me ayuda a conectarme con la naturaleza y mi ser
- Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva