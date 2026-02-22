Felipe VI visita el Roig Arena antes de asistir a la final de la Copa del Rey

El rey Felipe VI realizó este domingo una visita al Roig Arena, el recinto multiusos de València que ha acogido desde el jueves la Copa del Rey, antes de asistir a la final del torneo entre el Real Madrid y el Kosner Baskonia.

Inaugurado en septiembre de 2025, el Roig Arena es una instalación impulsada y sufragada por el empresario Juan Roig, máximo accionista del Valencia Basket en una parcela del Ayuntamiento de València. El proyecto ha tenido un presupuesto global de 400 millones, de los cuales 365 han sido para la construcción y puesta en marcha del edificio principal.

Felipe VI llegó al Roig Arena cuarenta minutos antes del encuentro y fue recibido, además de por Roig, por la alcaldesa de València, María José Catalá, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, o la ministra de ciencia, Diana Morant, y la ministra de educación y deportes, Milagros Tolón, entre otras autoridades.

El monarca, guiado por el director general de Valencia Basket, Enric Carbonell, ha recorrido distintas áreas del Roig Arena, ha saludado a jugadores y jugadores del conjunto taronja y ha recibido una camiseta del club con el nombre de Felipe VI.

Noticias relacionadas

Pitos

Cuando el rey ha salido a las gradas del Roig Arena, minutos antes del inicio del partido, ha recibido pitos por parte de un sector de aficionados de los dos finalistas de la Copa del Rey.