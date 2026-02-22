Luis Castro: "Tenemos los detalles siempre en contra"
Luís Castro reconoció que el gol tempranero del Barcelona condicionó el juego del Levante, obligándolos a defender más cerca de su área de lo previsto
El entrenador del Levante, Luís Castro, lamentó este domingo, tras perder ante el Barcelona (3-0) en LaLiga EA Sports, que esta temporada "los detalles" les están cayendo "siempre en contra", en alusión a la primera ocasión del partido, que Carlos Álvarez no acertó a convertir.
"La primera ocasión es nuestra: Carlos se queda solo delante del portero. Son detalles: si marcas el primero, les generas dudas y ganas energía. Últimamente esos detalles caen en nuestra contra. Vamos a trabajar para que empiecen a caer de nuestro lado", señaló el técnico luso en la sala de prensa del Spotify Camp Nou.
El preparador del cuadro 'granota' reconoció que el tanto del centrocampista Marc Bernal en el minuto 3 condicionó el planteamiento de su equipo, que se vio obligado a remar a contracorriente desde el inicio, y admitió que el Barcelona consiguió empujar al Levante a defender más cerca de su área de lo previsto.
Más concentración
No obstante, Castro subrayó que dos de los tres goles del conjunto azulgrana llegaron tras saques de esquina. "Ahí tenemos que estar más concentrados", afirmó, aunque defendió que en el juego abierto lograron controlar al rival "casi siempre".
Preguntado por la permanencia, que ahora queda a siete puntos, el entrenador portugués apeló a la calma, recordando que LaLiga "termina en la última jornada" y que la plantilla está "convencida" de que puede lograr el objetivo.
"Sabía la dificultad que había cuando vine, pero acepté porque creía que era posible y lo sigo creyendo. Sabemos que es difícil, pero el camino es trabajar cada día para ganar el próximo partido", concluyó.
