Una misión casi imposible

Si nunca es plato de buen gusto visitar el Camp Nou, menos lo es en la situación del Levante, en la cuerda floja y con sus niveles de fe al límite después de ver cómo la permanencia, en un abrir y cerrar de ojos, se ha convertido en una aspiración difícilmente escalable. No son los siete puntos de distancia con la salvación, sino las formas sobre las que ha caído al vacío: cayendo en el Derbi contra el Valencia y perdiendo su comodín pendiente ante el Villarreal, sin ver portería y practicando un juego insistente, pero, por momentos, desquiciante en ataque e impreciso en defensa.

Cuando mejores sensaciones transmitía sobre el césped, y más niveles de confianza emitía para huir de las posiciones peligrosas de la tabla, el Levante se pegó dos batacazos de grandes dimensiones, provocando duras consecuencias, sobre todo en términos esperanzadores, que pueden verse agravadas este fin de semana contra el FC Barcelona. Sin duda, el peor rival posible para minimizar la crisis.

Pocas veces existe un momento idóneo para enfrentarse al cuadro culé. El actual puede parecerlo, ya que los de Hansi Flick vieron cómo una amplia derrota contra el Atlético de Madrid (4-0) les complica su presencia en la final de Copa y un tropiezo en Montilivi les impidió seguir líderes de LaLiga. Se juntan todos los condicionantes para soñar con un asalto al Camp Nou, pero, entre el pesimismo que se ha instalado en Orriols desde que el Levante tiró por la borda gran parte de sus opciones de permanencia, y que las estadísticas le dan la espalda a los granotas (cien por cien de derrotas en sus visitas a la zona de la Ciudad Condal que se tiñe de azulgrana), es difícil ser optimisma. Quien crea en los milagros... que rece todo lo que sepa.

Noticias relacionadas

En busca de lo... ¿imposible?

Cualquier ayuda es poca si se trata del Levante. Aun así, los de Luís Castro viajan a Barcelona con todos sus futbolistas disponibles y sin renunciar a dar la machada, más allá de que cueste soñar con escenarios de fantasía. Pablo Martínez, Roger Brugué y Elgezabal, que sigue con molestias en la rodilla, se lo pierden por lesión ante un Barça que recupera a Pedri para la causa. Arriaga, por su parte, cumplirá el segundo de los tres partidos que le cayeron de sanción. Independientemente de la disponibilidad de la plantilla, el Levante tiene la obligación de dejarse la piel sobre el césped del Camp Nou. El fútbol dictará sentencia, aunque el optimismo, al menos de cara al duelo contra el Barça, está bajo mínimos. La gran noticia en clave Barça es el regreso de Pedri a la convocatoria. No se espera que sea titular, pero sí que tenga minutos en el tramo final para ganar ritmo de cara al Villarreal y llegar al 100% al duelo decisivo de vuelta contra el Atlético. En cuanto al once, Flick apostaría por algo muy similar a lo visto en Girona. Joan García seguirá bajo palos y la duda principal es el estado de Eric Garcia. La victoria de Osasuna contra el Real Madrid de ayer supone una mala noticia para el Levante, ya que los culés querrán ganar para recuperar el liderato n