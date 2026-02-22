Meritoria plata en la Minicopa para Valencia Basket

Valencia Basket se proclama subcampeón de la Minicopa Endesa en el Roig Arena. El conjunto taronja le compitió hasta el final a un muy físico Real Madrid, con la afición taronja empujando hasta el último minuto. Aunque el esfuerzo no llegase recompensado con el título, el equipo de Carlos Albert ha hecho historia, igualando la mejor posición del Club en una Minicopa Endesa, tras la primera y única plata conseguida hace 20 años en la temporada 2005-06. Un gran trabajo del equipo de inicio a fin en el torneo, con Patrick Eke siendo incluido en el quinteto ideal y con Albert Monsonis recibiendo el Premio Valores. El Roig Arena también fue histórico con una entrada de 7.143 personas, segunda mejor cifra de asistencia en la Minicopa Endesa después de la final de Badalona 2023.

El Real Madrid salía muy enchufado en el partido. Pese a los triples, Valencia Basket no podía impedir que su rival cogiera una primera ventaja de 9 puntos. Carlos Albert pedía tiempo muerto. El equipo tenía muchas dificultades para ver el aro con la zona cerrada por los pívots del Real Madrid. Cuando la diferencia llegaba a 12 puntos, los taronjas se desatascaban y conseguían frenar el ataque blanco. Un parcial de 10-1 apretaba el marcador a 4 puntos de distancia, aunque los visitantes lo dejaban en 6 al final del primer cuarto.

Segundo cuarto

Gran salida del segundo cuarto contestando cada golpe del Real Madrid. Tras varias canastas fáciles que mantenían a tiro a Valencia Basket, a solo 4 puntos, el técnico visitante pedía tiempo muerto. Los blancos no conseguían frenar a los taronjas, que a base de trabajo y esfuerzo se ponían a un punto. Cada vez que el Real Madrid anotaba, los valencianos respondían volviendo a acercarse. Tras triple local, había un nuevo tiempo muerto rival, que no evitaba que Valencia Basket se pusiera tres arriba con un 6-0, con el Roig Arena disfrutando. Los visitantes respondían con un 0-6 y Carlos Albert lo paraba. El Real Madrid se iba con 8 de ventaja al descanso (43-51).

La salida tras el paso por los vestuarios fue muy seria, confiando en el trabajo y manteniendo la confianza. Valencia Basket continuaba contestando los golpes del Real Madrid, acechando y acercándose. Cuando el equipo se ponía a 2, los visitantes hacían un parcial de 0-7 que les devolvía una renta de 9 puntos. Carlos Albert pedía tiempo muerto. Por desgracia, el acierto taronja había caído y el Real Madrid no lo desaprovechó. La diferencia llegaba a 14 puntos y había un nuevo tiempo muerto local. Valencia Basket estaba sufriendo mucho con los pívots del equipo blanco, tanto para encontrar el aro como para defender y rebotear. La distancia era de 20 puntos al final del tercer cuarto.

Los tiros empezaron a volver a entrar, pero con la diferencia por encima de los 20 puntos la remontada era muy complicada. El técnico taronja pedía el último tiempo muerto que le quedaba a 6:29 del final del partido para levantar los ánimos de sus jugadores. Pese a esa diferencia, Valencia Basket no dejó de luchar y llegaba a hacer algún parcial para reducir distancias, pero no hubo tiempo para más. Una derrota en la final que no empaña el enorme trabajo del infantil A masculino de Valencia Basket, que hace historia colgándose la plata en la Minicopa Endesa.