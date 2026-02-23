El Roig Arena se despide de la Copa del Rey de baloncesto y volverá a acogerla en 2027

La Copa del Rey de baloncesto de los récords se despide del Roig Arena para regresar nuevamente en 2027. El torneo copero de la ACB volverá a disputarse en València el próximo año fruto del acuerdo firmado en marzo de 2025 entre la patronal del basket y la Generalitat Valenciana.

Por tanto, en la próxima edición el Roig Arena albergará de nuevo los siete partidos de la Copa del Rey. El pabellón de 365 millones sufragados por el empresario Juan Roig se ha llevado los elogios de prensa y aficionados, equiparándolo a una instalación propia de la NBA. Ya lo aseveró el propio Roig tras la eliminación ante el Real Madrid. "Hemos sido el pabellón que ha hecho la mejor Copa del Rey. Se demuestra que el basket es un grandísimo deporte que lo que hay que hacer es todos los que estamos aquí, saber dirigirlo. Que hay mucho que no se sabe dirigir. Y ahí está el reto que dije hace 35 años que aún no se ha cumplido y es que seríamos... que tendríamos más tirón que el fútbol. Estamos aún bastante lejos, pero hay que tener esa mentalidad. Lo que tienen que hacer los demás equipos es hacer estos pabellones. Con eso nos salíamos y no nos hace falta ni jugar la NBA", aseguró el mecenas de Valencia Basket.

Instalaciones NBA

Y es que el coso valenciano tiene un aforo total de 15.600 espectadores para eventos deportivos, en los que se incluyen las localidades de ‘Hospitality’, que van desde palcos VIP a bunkers y Team Experience, con asientos sobre el mismo parqué, junto a los banquillos. En este sentido, el aficionado de la Copa del Rey ha disfrutado de una atmósfera de decibelios y mucha luz, concretamente más de 1.700 metros cuadrados de pantallas LED, con un videowall interior de 500 m², el más grande de Europa. Además, el Roig Arena ofrece una amplia oferta gastronómica antes, durante y después de los 40 minutos de juego, compuesta por el restaurante Poble Nou, el Ultramarinos Roig, y la zona de El Mercat.

En esta edición de la Copa del Rey en València, la ACD anunció la visita de más de 10.000 aficionados de toda España, sin contar la presencia de los seguidores del conjunto taronja. La cifra supone un récord en este torneo copero, ya que nunca antes se había registrado un dato similar, situando a Valéncia como la referencia del baloncesto en España. De hecho, la asistencia a la final fue de 15.314 espectadores y se quedó a apenas 152 personas de ser el mejor registro histórico de la competición, registrado el 18 de febrero de 2017 en el Fernando Buesa Arena de Vitoria en la semifinal que protagonizaron el Baskonia y el Real Madrid, que se llevó el triunfo por 103-99.

Impacto económico

El propio José Migue Calleja, director general de la ACB, avanzaba el inicio de esta Copa del Rey que el impacto económico directo oscila entre los 20 y los 25 millones de euros y si se tienen en cuenta cuestiones de imagen o de marca puede elevarse hasta los 70 millones. "La previsión es que se superen. Esperamos superar los retornos de las anteriores ediciones", afirmó, apuntando como argumentos el atractivo de Valencia, el hecho de que el torneo no se juegue en la ciudad desde hace más de veinte años y también el imán que supone el Roig Arena.

Noticias relacionadas

Final Minicopa Endesa 2026: Valencia Basket - Real Madrid / Fernando Bustamante

Y por extensión, Valencia Basket tendrá la oportunidad de romper en 2027 la extendida maldición del anfitrión. El conjunto de Pedro Martínez fue apeado por el Real Madrid en semifinales un unos fatídicos últimos 18 segundos, con dos triples seguidos de Hezonja. Desde 2002, cuando TAU Cerámica levantó el título en el Fernando Buesa Arena de Vitoria, ningún anfitrión del torneo ha vuelto a lograr el torneo. En el caso del Valencia Basket, en sus tres Copas como anfitrión, ni siquiera alcanzó la final. En 1999 cayó en cuartos ente el Caja San Fernando, en 2003 fue apeado en semifinales por el TAU, y en esta edición por el Madrid.