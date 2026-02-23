Renzo Saravia: “Venir al Valencia CF es una oportunidad muy importante y estoy muy motivado para ayudar al equipo”

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de Renzo Saravia hasta el final de la presente temporada. El futbolista argentino (Córdoba, 16/06/1993) llega al Valencia CF para reforzar el lateral derecho cubriendo la baja de Dimitri Foulquier, cuya licencia federativa ha sido sustituida al haber sufrido una lesión de gravedad.

Renzo Saravia vistió la camiseta del Clube Atlético Mineiro hasta el pasado mes de enero y a lo largo de su carrera ha jugado en clubes importantes en Sudamérica como Botafogo FR, SC Internacional de Porto Alegre, Racing Club de Avellaneda o CA Belgrano de Córdoba, además del FC Porto, club con el que vivió su primera experiencia competitiva en Europa, una etapa en la que disputó varios partidos internacionales con la selección argentina. El jugador de 32 años llega al Camp de Mestalla para aportar experiencia y madurez competitiva al equipo que dirige nuestro entrenador, Carlos Corberán.

El argentino aseguraba estar "contento, muy feliz por esta oportunidad en el club y muy motivado para lo que viene. Las sensaciones son muy buenas, las primeras horas también conociendo las instalaciones del Club. Acabo de conocer a los compañeros. He tenido otras ofertas interesantes, pero cuando apareció el Valencia CF no lo dudé ni un minuto. Es una oportunidad muy importante para mí. Venir también a LALIGA y jugar con los mejores. Feliz por la decisión. Mi idea siempre va a ser dar lo mejor”.

Lateral y tercer central

El jugador se definía como un defensa "que puede jugar tanto de lateral derecho como de ‘stopper’ por derecha haciendo la función de tercer central también, lo he hecho en varios clubes. Soy un jugador bastante agresivo, me gusta ser protagonista, con mentalidad ganadora. Espero aportar mi ‘granito de arena’ al Club y ayudar a los compañeros”. En este sentido, destacaba su experiencia: “Soy un futbolista que ha jugado bastantes partidos en grandes equipos”.

Sobre la histórica conexión entre el Valencia y Córdoba, Saravia reconocía que el Valencia CF "tiene una historia muy especial con los cordobeses. Kempes, Aimar, Beltrán y ahora me sumo yo. Cada cordobés que ha pasado por aquí ha dejado una buena imagen. El futbolista argentino tiene unas características muy especiales: sacrificado, con mucho carácter y con ganas de ganar. Eso va de la mano con la afición del Valencia CF”. De hecho se encontrara con Guido y Lucas Beltrán. “A Guido lo conozco de la selección argentina, hemos compartido Copa América. He hablado con Lucas también y me ha comentado maravillas del Club, de la afición”, concluía.