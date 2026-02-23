Rubén Burgos, primer entrenador del Valencia Basket en llegar a 400 partidos

Rubén Burgos ha hecho historia una vez más con Valencia Basket. En la visita del primer equipo femenino a Leganés en la J22 de la LF Endesa, el valenciano se ha convertido en el primer entrenador del Club en llegar a 400 partidos dirigiendo el banquillo, tanto en femenino como en masculino. El técnico recibirá un pequeño homenaje en el próximo partido de LF Endesa de este domingo ante Cadí La Seu en el Roig Arena.

De esta manera, Rubén Burgos, técnico del ascenso y de todos los títulos de la historia del equipo femenino de Valencia Basket (EuroCup Women 2021; Supercopa LF Endesa 2021, 2023 y 2024; SuperCup Women 2021; LF Endesa 2023, 2024 y 2025 y Copa de la Reina 2024), se convirtió el pasado sábado en el primer entrenador en alcanzar la cifra de 400 partidos dirigidos en la historia de Valencia Basket. Desde febrero de 2023, Burgos es el entrenador con más partidos de la historia del Club, en su momento, superando a Miki Vukovic.

Sin embargo, en este periodo, ha habido otro avance más en la clasificación histórica de entrenadores. Pedro Martínez superó a Miki Vukovic en enero, por lo que es en estos momentos el segundo entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Club, el primero de la sección masculina.

Entrenadores con más partidos en Valencia Basket

Rubén Burgos

400

Pedro Martínez

243

Miki Vukovic

231

Jaume Ponsarnau

201

Velimir Perasovic

187

Partidos Rubén Burgos en VBC

Liga Femenina

256

Liga Femenina 2

30

Eurocup Women

28

Euroleague Women

58

Copa de la Reina

14

Supercopa LF

11

Fase Previa EW

2

SuperCup Women

1

Total

