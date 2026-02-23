Rubén Burgos, primer entrenador del Valencia Basket en llegar a 400 partidos
El entrenador Rubén Burgos, que ha conseguido todos los títulos para el equipo femenino de Valencia Basket, recibió un homenaje tras llegar a los 400 partidos dirigiendo el banquillo.
Rubén Burgos ha hecho historia una vez más con Valencia Basket. En la visita del primer equipo femenino a Leganés en la J22 de la LF Endesa, el valenciano se ha convertido en el primer entrenador del Club en llegar a 400 partidos dirigiendo el banquillo, tanto en femenino como en masculino. El técnico recibirá un pequeño homenaje en el próximo partido de LF Endesa de este domingo ante Cadí La Seu en el Roig Arena.
De esta manera, Rubén Burgos, técnico del ascenso y de todos los títulos de la historia del equipo femenino de Valencia Basket (EuroCup Women 2021; Supercopa LF Endesa 2021, 2023 y 2024; SuperCup Women 2021; LF Endesa 2023, 2024 y 2025 y Copa de la Reina 2024), se convirtió el pasado sábado en el primer entrenador en alcanzar la cifra de 400 partidos dirigidos en la historia de Valencia Basket. Desde febrero de 2023, Burgos es el entrenador con más partidos de la historia del Club, en su momento, superando a Miki Vukovic.
Sin embargo, en este periodo, ha habido otro avance más en la clasificación histórica de entrenadores. Pedro Martínez superó a Miki Vukovic en enero, por lo que es en estos momentos el segundo entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Club, el primero de la sección masculina.
Entrenadores con más partidos en Valencia Basket
Rubén Burgos
400
Pedro Martínez
243
Miki Vukovic
231
Jaume Ponsarnau
201
Velimir Perasovic
187
Partidos Rubén Burgos en VBC
Liga Femenina
256
Liga Femenina 2
30
Eurocup Women
28
Euroleague Women
58
Copa de la Reina
14
Supercopa LF
11
Fase Previa EW
2
SuperCup Women
1
Total
400
- Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
- El abandono de campos en la Safor favorece la expansión de un ave exótica africana
- El jefe de los escoltas de Mazón admite que fue 'excepcional' que volviera sin seguridad de El Ventorro: 'Lo normal es que nos diga hora de recogida
- Educación rechaza declarar festivo el 17 de marzo en Oliva
- Platón, filósofo de la antigüedad: 'La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos
- La urbanización del mayor polígono industrial de Alzira 've la luz al final del túnel' tras 25 años con las obras paralizadas
- Ya es oficial: El 16 de marzo será no lectivo también en Aldaia, Picanya, Mislata, Burjassot y Xirivella